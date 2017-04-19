У ЄС відреагували на заборону діяльності у Росії Свідків Єгови

21 квітня 2017, 13:37 | Свобода совісті | 0 |   | Код для блогу |  | 

Рішення Верховного суду РФ про заборону діяльності адміністративного центру "Свідків Єгови" в Росії на підставі звинувачення в екстремізмі може призвести до кримінального переслідування членів релігійної групи за прості акти виконання культу, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Свідки Єгови", як і всі інші релігійні групи, повинні мати можливість безперешкодно користуватися свободою зібрань без втручання, як це гарантується Конституцією Російської Федерації, а також міжнародними зобов'язаннями Росії і міжнародними стандартами в галузі прав людини ", - йдеться в заяві, поширеній в п'ятницю в Брюсселі.

Представник ЄВС зазначив, що Європейський союз продовжує заохочувати "свободу релігії або переконань як право, яким можуть користуватися люди у всьому світі на основі принципів рівності, недискримінації та загальності".

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,ЄС,Свідки Єгови,Свобода віросповідання
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Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

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  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

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  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

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