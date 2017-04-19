У ЄС відреагували на заборону діяльності у Росії Свідків Єгови

Рішення Верховного суду РФ про заборону діяльності адміністративного центру "Свідків Єгови" в Росії на підставі звинувачення в екстремізмі може призвести до кримінального переслідування членів релігійної групи за прості акти виконання культу, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Свідки Єгови", як і всі інші релігійні групи, повинні мати можливість безперешкодно користуватися свободою зібрань без втручання, як це гарантується Конституцією Російської Федерації, а також міжнародними зобов'язаннями Росії і міжнародними стандартами в галузі прав людини ", - йдеться в заяві, поширеній в п'ятницю в Брюсселі.

Представник ЄВС зазначив, що Європейський союз продовжує заохочувати "свободу релігії або переконань як право, яким можуть користуватися люди у всьому світі на основі принципів рівності, недискримінації та загальності".