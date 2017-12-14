У пам’ять про Героїв Небесної Сотні їхні родичі сплетуть різдвяні віночки

Родини Героїв Небесної Сотні прикрасять Алею Героїв Небесної Сотні в Києві до новорічних та різдвяних свят. Портрети полеглих оздоблять вінками із ялинкових гілок, а також калини, яку родини зберуть у власних садах напередодні. Акція відбудеться у два етапи, у Львові та Києві, інформує Zik.

Близько 60 членів родин Героїв Небесної Сотні 16 грудня 2017 року збираються у Львові, напередодні свята Святого Миколая у Львівській духовній семінарії Святого Духа, що розташована на вул. Хуторівка, 35, м. Львів., об 11:00 на спільну зустріч-молитву, яку очолить ректор Львівської духовної семінарії о. Ігор Бойко.

По завершенню Служби Божої, родини сплетуть Різдвяні хвойні віночки, з калиною та українською символікою, як символ пам’яті про своїх рідних, Героїв Небесної Сотні, щоб передати їх до Києва. У семінарії також заплановано концерт духовної музики та співу, який семінаристи подарують рідним Героїв Небесної Сотні.

Ввечері 16 грудня рідні Героїв Небесної Сотні вирушать до Києва, а 17 грудня о 12:00 сплетуть віночки у столиці, за адресою: вул. маршала Малиновського, 3.

Урочисте покладання Різдвяних віночків до портретів Героїв Небесної Сотні розпочнеться о 17.00 на Алеї Героїв Небесної Сотні, біля Майдану Незалежності.

«На Різдво прийнято збиратися в родинному колі і святкувати з найближчими людьми. Однак, якщо у більшості в цей час різдвяний настрій, то для сімей, чиї рідні загинули, період свят найтяжчий. Адже нагадує про втрату, яку неможливо повернути. Ми хочемо започаткувати традицію, покликану єднати родини Героїв Небесної Сотні та пом’якшити душевні рани наших сімей», – повідомляють організатори.