Військові капелани УГКЦ на з’їзді обговорюють, як покращити служіння для військовослужбовців та їхніх рідних

У Патріаршому соборі УГКЦ у Києві 11 грудня розпочався ХІ З’їзд військових капеланів. Його мета - покращити служіння для військовослужбовців та їхніх рідних у непростий для Української держави час. Протягом трьох днів сто військових капеланів, які пройшли зону АТО, під проводом владики Михаїла (Колтуна), керівника Департаменту військового капеланства, обмінюватимуться досвідом та намагатимуться знайти відповідь на ті актуальні виклики, з якими зараз зіштовхуються.

На початку З’їзду Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час своєї проповіді наголосив на тому, що всі ми «маємо наполегливо добиватися цілі ‒ забезпечувати і зберігати мирне небо та мирний шлях».

«Цікаво, що в сьогоднішньому Євангелії (Лк. 19, 37-44.‒ Ред.) Ісус Христос говорить дуже глибоку фразу, яку ми часто забуваємо: “Чому ти, місто, не зрозуміло дороги, яка веде до миру?” Дорога до миру полягає в тому, щоб зрозуміти час відвідин Бога. Що це за відвідини? Це момент, коли Всевишній навідується до свого народу, це засвідчення присутності Бога поміж усім народом. Адже Бог є джерелом миру. А те, що люди не розуміють, не бачать і не хочуть Божої присутності, веде до знищення», ‒ переконаний Предстоятель.

На думку Блаженнішого Святослава, ми маємо усвідомити місію і завдання Церкви, військового капелана для українського воїнства. «Військовий капелан ‒ це знак присутності Бога в нелюдських обставинах. Наша місія ‒ бути свідком того, що Бог навідується до свого народу, а також показати Україні дорогу до миру. Якщо наш народ не зрозуміє дороги до миру, то Христос буде плакати над нами так, як плакав над Єрусалимом!» ‒ зазначає Глава УГКЦ.

За словами Предстоятеля УГКЦ, наші воїни ‒ це наші захисники, які для нашого миру здатні жертвувати найдорожчим ‒ своїм життям. «Наш воїн нас захищає! Він жертвує собою в ім’я миру! А ми з вами прокладаємо дорогу, яка веде до цього миру. Ми маємо показати Бога серед своїх воїнів, щоби та військова частина, щоб ті серця військовослужбовців не пропустили часу Божих відвідин!» ‒ підкреслив Глава Церкви, говорячи про важливість місії військового капелана.

У коментарі для Департаменту інформації о. Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту військового капеланства, розповів, що цей З’їзд є особливим, адже він перший, на якому присутні 32 капелани, котрі офіційно працевлаштовані у військових частинах. Мета такого заходу ‒ переглянути служіння військових капеланів, підбити підсумки діяльності протягом року для покращення ефективності такого служіння.

«На З’їзді ми, військові капелани, заслухаємо, як відбувається служіння військових капеланів у трьох силових структурах: у Збройних силах України, у Національній гвардії України і Державній прикордонній службі України. Крім того, З’їзд передбачає конференцію військових капеланів, на якій ми розглянемо історичний ракурс військового капеланства, ідентичність служіння військового капелана та характер відносин Церкви і Держави. Навіть більше, ми розглянемо міжконфесійне середовище, в якому опинився капелан, тобто як саме він може послужити для всіх», ‒ зазначив о. Любомир Яворський.

Окрім цього, на З’їзді духівники говоритимуть про специфіку соціального служіння, особливо про допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, а також про тонкощі міжконфесійного служіння, фундамент якого такий: «Капеланське служіння у поліконфесійному середовищі: опікуватися всіма, сприяти іншим, служити своїм». У рамках таких обговорень в останній день З’їзду до капеланів навідається по одному представнику від Української Православної Церкви Київського Патріархату, Римо-Католицької Церкви та протестантів (п’ятидесятників і баптистів), щоб вони якнайбільше розповіли про специфіку їхніх конфесій.

На З’їзді також є представники Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби Україні, які також долучалися до організації заходу.

Нагадаємо, що греко-католицькі капелани одні з перших підтримали ЗСУ у 2014 році. В УГКЦ наразі є 161 військовий капелан, а з початку АТО Церквою було здійснено понад 600 ротацій. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.