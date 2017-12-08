- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Структурні підрозділи УГКЦ, які допомагають долати наслідки війни, скоординували свою діяльність
11 грудня 2017, 10:30 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
З ініціативи адміністратора Патріашої курії о. Андрія Максимовича та владики Богдана (Манишина), Єпископа-помічника Стрийської єпархії, голови Координаційної ради з питань душпастирства у кризових ситуаціях Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви, 8 грудня відбулася робоча зустріч працівників Департаменту військового капеланства, Комісії у справах родини, Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я, Комісії у справах мирян, Відділу розвитку та Відділу комісій Патріаршої курії УГКЦ з метою скоординувати і оптимізувати максимальну співпрацю вище згаданих комісій та діяльності Церкви загалом.
Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, ця зустріч була важливою для пошуку способів подолання наслідків кризи, яка спричинена війною, що триває на Сході України, а також для спільного пошуку відповідей на все нові виклики, які постають.
«Сьогоднішня зустріч − це спроба скоординувати і оптимізувати нашу співпрацю. Дуже важливим аспектом є недаремно витрачати енергію, бо є відчуття, що багато проектів перетинаються, дублюються і накладаються. Я наполегливо прошу, щоб кожен долучився і приклав зусилля для того, щоб усім нам покращити роботу. Тоді коефіцієнт корисної дії стане значно більший», − зазначив адміністратор Патріаршої курії о. Андрій Максимович.
Владика Богдан (Манишин) представив головні напрями служіння: реабілітація осіб з ПТСР (ПТСР − посттравматичний стресовий розлад), їх формація, супровід, та розповів про особливості їхньої теперішньої роботи.
Як підсумок активної праці і обговорення було прийнято колегіально рішення призначити відповідальних за окремі напрямки діяльності. Зокрема о. Ростислав Височан став координатором у підготовці програми і проведенні літніх таборів для дітей, які підпадають під категорію дітей війни: діти військовослужбовців, діти прифронтової зони, діти, батьки яких загинули чи поранені, внутрішньо переміщені діти. Отець Руслан П’яста тепер буде координатором у напрямку проведенні реабілітації для сімей військовослужбовців, медичних капеланів, волонтерів зони АТО та психологів-волонтерів, о. Володимир Пігічин – координатором психологічного вишколу для священиків, семінаристів, монашества, а Іванна Гудь назначили координатором Всеукраїнської мережі навчально реабілітаційних центрів для дружин та матерів учасників АТО, діяльність якої полягає у проведенні навчальних семінарах та координацією за функціонуванням груп взаємо підтримки дружин та матерів у єпархіях, екзархатах Української Греко-Католицької Церкви.
Зазначимо, що координаційні зустрічі такого формату будуть проводитися щоквартально.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Чернівцях відбувся міжконфесійний з’їзд християнської молоді | 11 грудня 2017, 14:55 | Діти, молодь і релігія |
На Вінничині знайшли забуту могилу священика часів УНР | 11 грудня 2017, 12:55 | Історія, археологія |
Прем’єр Ізраїлю сподівається, що світова спільнота визнає Єрусалим столицею держави | 11 грудня 2017, 12:18 | Світові |
На Тернопільщині затримали крадія церковних пожертв | 11 грудня 2017, 12:08 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У Почаївській Лаврі продають безакцизний алкоголь | 11 грудня 2017, 11:00 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 11 грудня 2017, 14:32
Прошу прощения, ув. тов. (г-н?) Николай Григорьев, но прокремлёвко-ФСБшные тролли и лоббисты, в т. ч. и МП, - это не "оппоненты", а, по сути, ВРАЖЕСКАЯ - провокационно-"гибридная" |
- 11 грудня 2017, 14:13
А от, скажімо, Вільнюс - це, власне, ЧИЯ столиця?! Як це чия? - здивуються багато хто. Ясна справа - литовська... Разом з тим знаємо, що свого часу тут, на теренах Литви, (історично) зустрілися та |
- 11 грудня 2017, 14:02
Научитесь элементарному этикету общения в соцсетях, а тогда обращайтесь с оппонентами. |
- 11 грудня 2017, 13:59
Очень жаль что Вы не внимательно прочитали то, что комментируете. Не воспринимаю полемики тех, кто пытается свалить все в кучу. Так что либо о религии, либо политике, и т.д. |
- 11 грудня 2017, 12:07 |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 6 грудня 2017, 18:53
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
4 грудня 2017, 09:40 | Релігія і політика | | 6 грудня 2017, 22:26
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі