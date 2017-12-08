Структурні підрозділи УГКЦ, які допомагають долати наслідки війни, скоординували свою діяльність

11 грудня 2017, 10:30 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

З ініціативи адміністратора Патріашої курії о. Андрія Максимовича та владики Богдана (Манишина), Єпископа-помічника Стрийської єпархії, голови Координаційної ради з питань душпастирства у кризових ситуаціях Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви, 8 грудня відбулася робоча зустріч працівників Департаменту військового капеланства, Комісії у справах родини, Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я, Комісії у справах мирян, Відділу розвитку та Відділу комісій Патріаршої курії УГКЦ з метою скоординувати і оптимізувати максимальну співпрацю вище згаданих комісій та діяльності Церкви загалом.

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Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, ця зустріч була важливою для пошуку способів подолання наслідків кризи, яка спричинена війною, що триває на Сході України, а також для спільного пошуку відповідей на все нові виклики, які постають.

«Сьогоднішня зустріч − це спроба скоординувати і оптимізувати нашу співпрацю. Дуже важливим аспектом є недаремно витрачати енергію, бо є відчуття, що багато проектів перетинаються, дублюються і накладаються. Я наполегливо прошу, щоб кожен долучився і приклав зусилля для того, щоб усім нам покращити роботу. Тоді коефіцієнт корисної дії стане значно більший», − зазначив адміністратор Патріаршої курії о. Андрій Максимович.

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Владика Богдан (Манишин) представив головні напрями служіння: реабілітація осіб з ПТСР (ПТСР − посттравматичний стресовий розлад), їх формація, супровід, та розповів про особливості їхньої теперішньої роботи.

Як підсумок активної праці і обговорення було прийнято колегіально рішення призначити відповідальних за окремі напрямки діяльності. Зокрема о. Ростислав Височан став координатором у підготовці програми і проведенні літніх таборів для дітей, які підпадають під категорію дітей війни: діти військовослужбовців, діти прифронтової зони, діти, батьки яких загинули чи поранені, внутрішньо переміщені діти. Отець Руслан П’яста тепер буде координатором у напрямку проведенні реабілітації для сімей військовослужбовців, медичних капеланів, волонтерів зони АТО та психологів-волонтерів, о. Володимир Пігічин – координатором психологічного вишколу для священиків, семінаристів, монашества, а Іванна Гудь назначили координатором Всеукраїнської мережі навчально реабілітаційних центрів для дружин та матерів учасників АТО, діяльність якої полягає у проведенні навчальних семінарах та координацією за функціонуванням груп взаємо підтримки дружин та матерів у єпархіях, екзархатах Української Греко-Католицької Церкви.

Зазначимо, що координаційні зустрічі такого формату будуть проводитися щоквартально.

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теги до статті:Богдан (Манишин),Військове капеланство,ПТСР − посттравматичний стресовий розлад),УГКЦ
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