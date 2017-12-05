У презентації ІІ тому «Книги пам`яті військовослужбовців», які загинули за Україну, взяли участь капелани УПЦ КП

4 грудня 2017 року у Києві презентували 2-ий том «Книги пам`яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та недоторканість України. Запорізька область, Івано-Франківська область, м. Київ, Київська область, Кіровоградська область, Автономна Республіка Крим, Луганська область, Львівська область», повідомляє сайт УПЦ КП.

Презентація відбулася у приміщенні Національного військово-історичного музею України. На урочистості завітали представники Міністерства оборони України, члени родин та товариші загиблих, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, капелани прот. Тарас Мельник та прот. Костянтин Холодов, священики УПЦ КП.



Ця книга, якій не має аналогів, була видана за ініціативою Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака. Над упорядкуванням книги працювали співробітники Національного військово-історичного музею України та волонтери сайту «Книга пам’яті полеглих за Україну».



Автори книги наголошують, що у виданні зібрані дані лише про загиблих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України. Біографії героїв, які загинули, захищаючи Україну, у складі інших збройних формувань (силових структур), ввійшли до аналогічних видань, надрукованих видавництвом «Фоліо».



Із закликом пам´ятати героїв звернувся до присутніх головний військовий священик ЗСУ прот. Тарас Мельник. Від імені усіх військових капеланів України отець Тарас передав співчуття овдовілим родинам українських військовослужбовців.



Презентація 1-го тому «Книги пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України» відбулася цього року і була приурочена до Дня незалежності України. До першої книги ввійшли біографічні довідки про полеглих офіцерів, сержантів та солдатів — уродженців Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей. Планується до видання третій том, де будуть розміщені біографії та матеріали про загиблих мешканців з інших областей.