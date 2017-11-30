З молитовником та бинтом: на Львіщині проходять навчання військових капеланів

На військовому полігоні Львівщини стартували польові навчання для капеланів. Священнослужителі навчатимуться азів першої невідкладної допомоги, основ розмінування, інших спеціальних навичок. Застосовувати зброю капеланам забороняє сан, але правил поводження з автоматом – їх також навчать, щоб знали техніку безпеки та могли вберегти себе і побратимів на передовій. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

В отця Дмитра замість молитовника в руках бинти і джгут. Замість ряси – військова форма. Чекає команди старту. За легендою, бронемашина українських військових потрапила під ворожий обстріл. На допомогу пораненим ідуть капелани, серед них і отець Дмитро. Головне завдання – перемістити потерпілих у безпечну зону та надати першу допомогу. Священик вправляється на "відмінно". За сім місяців на сході він допоміг врятувати не одне життя.

"Ніколи не думав, важко чи не важко, вдається чи не вдається. Я просто роблю те, що маю робити, чого мене вчили, що мені підказує Бог всередині… Можемо накладати джгути, надавати першу медичну допомогу, щоби бійця могли транспортували в безпечне місце", – розповідає капелан 43-ї артилерійської бригади о. Дмитро Волошин.

Іншу групу капеланів навчають розміновувати сховані вибухові пристрої. "Капелану зброю не можна тримати, але таке як розмінування, то ми можемо це передбачити. І якщо самі не зробимо, ну буває, що розміновуємо, але є такі хлопці, які не знають як – то це дуже повчальна і корисна наука. Ми не спеціалісти, але якщо побачили міну, можемо поставити знак і доповісти командиру", – пояснює капелан 44-ї артбригади о. Володимир Андрухів.

Тактична медицина, ази саперства, загальні навички поводження зі зброєю – і це ще не все, чого навчають капеланів на військовому полігоні. На рясу своїх учнів інструктори не зважають – вчать усього, що може стати життєво необхідним у зоні бойових дій: "Вони несуть ту саму службу, що і решта військовослужбовців. З ними працювати – як зі звичайними курсантами, різниці нема".

Утім, основне завдання капелана на передовій – духовна та психологічна підтримка армійців у екстремальних умовах, кажуть командири. Вишкіл капеланів триватиме два тижні. Після цього священнослужителі вирушать на схід, кожен до своїх бригад.