- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
З молитовником та бинтом: на Львіщині проходять навчання військових капеланів
1 грудня 2017, 10:52 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
На військовому полігоні Львівщини стартували польові навчання для капеланів. Священнослужителі навчатимуться азів першої невідкладної допомоги, основ розмінування, інших спеціальних навичок. Застосовувати зброю капеланам забороняє сан, але правил поводження з автоматом – їх також навчать, щоб знали техніку безпеки та могли вберегти себе і побратимів на передовій. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.
В отця Дмитра замість молитовника в руках бинти і джгут. Замість ряси – військова форма. Чекає команди старту. За легендою, бронемашина українських військових потрапила під ворожий обстріл. На допомогу пораненим ідуть капелани, серед них і отець Дмитро. Головне завдання – перемістити потерпілих у безпечну зону та надати першу допомогу. Священик вправляється на "відмінно". За сім місяців на сході він допоміг врятувати не одне життя.
"Ніколи не думав, важко чи не важко, вдається чи не вдається. Я просто роблю те, що маю робити, чого мене вчили, що мені підказує Бог всередині… Можемо накладати джгути, надавати першу медичну допомогу, щоби бійця могли транспортували в безпечне місце", – розповідає капелан 43-ї артилерійської бригади о. Дмитро Волошин.
Іншу групу капеланів навчають розміновувати сховані вибухові пристрої. "Капелану зброю не можна тримати, але таке як розмінування, то ми можемо це передбачити. І якщо самі не зробимо, ну буває, що розміновуємо, але є такі хлопці, які не знають як – то це дуже повчальна і корисна наука. Ми не спеціалісти, але якщо побачили міну, можемо поставити знак і доповісти командиру", – пояснює капелан 44-ї артбригади о. Володимир Андрухів.
Тактична медицина, ази саперства, загальні навички поводження зі зброєю – і це ще не все, чого навчають капеланів на військовому полігоні. На рясу своїх учнів інструктори не зважають – вчать усього, що може стати життєво необхідним у зоні бойових дій: "Вони несуть ту саму службу, що і решта військовослужбовців. З ними працювати – як зі звичайними курсантами, різниці нема".
Утім, основне завдання капелана на передовій – духовна та психологічна підтримка армійців у екстремальних умовах, кажуть командири. Вишкіл капеланів триватиме два тижні. Після цього священнослужителі вирушать на схід, кожен до своїх бригад.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Священик УПЦ (МП) з гілкоптера окропив святою водою райцентр на Кіровоградщині | 1 грудня 2017, 11:52 | Релігія і суспільство |
У Києві презентували п’яте перевидання смислів Корану українською мовою | 1 грудня 2017, 11:30 | Теологія і релігійна освіта |
До 2050 року мусульман у Європі побільшає втричі | 1 грудня 2017, 11:10 | Світові |
З молитовником та бинтом: на Львіщині проходять навчання військових капеланів | 1 грудня 2017, 10:52 | Віра і зброя |
Собор у Москві як Майдан: показує, хто є хто, - Людмила Филипович | 1 грудня 2017, 10:37 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 1 грудня 2017, 11:26
Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в |
- 1 грудня 2017, 10:17
Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом... |
- 1 грудня 2017, 10:12
Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто |
- 1 грудня 2017, 09:55
"5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна... |
- 1 грудня 2017, 09:10
Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"! |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі