У Львові розпочався базовий курс підготовки військових капеланів

22 листопада 2017, 07:37 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного священики, які вже служать військовими капеланами Збройних Сил України, навчатимуться основам військової справи, а також матимуть змогу обмінятись досвідом служіння в підрозділах ЗСУ. Пр. це повідомляє ZN.UA.

Впродовж першого тижня курсу в Академії його учасники ознайомляться з особливостями душпастирської опіки в ЗС України, також з ними будуть проведені заняття з національно-патріотичної, правової та психологічної підготовок й низки військових дисциплін.

Другий тиждень військові капелани проведуть у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, де в польових умовах візьмуть участь у практичних заняттях, які призначені для ознайомлення зі специфікою військовою діяльності. Це, зокрема, тактика, інженерна, топографічна та вогнева підготовка, тактична медицина. Усі заняття проходитимуть під керівництвом досвідчених викладачів та інструкторів Національної академії сухопутних військ.

Розпочався курс спільною молитвою в храмі святого Архистратига Михаїла на території академії, яку очолили Голова Синодального управління військового духовенства УПЦ Київського Патріархату владика Іоан (Яременко) та керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ єпископ Михаїл (Колтун).

Хоч самі священнослужителі не будуть навчатись застосовувати зброю, проте вони повинні зрозуміти особливості діяльності військових підрозділів, де виконуватимуть свої функціональні обов'язки. Слухачам курсу, на думку його розробників та організаторів, необхідно навчитись не лише надавати духовну підтримку воїнам, але й бути готовими врятуватись під час ворожого обстрілу, витягнути поранених з поля бою, надати їм невідкладну домедичну допомогу.

 

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теги до статті:Військове капеланство,Іоан (Яременко),Михаїл (Колтун)
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    • velovs@ukr.net | 21 листопада 2017, 19:40

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