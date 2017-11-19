На Тернопільщині перепоховали тіла 60 членів ОУН

| Репортажі | | | Патріарх Святослав привіз буковинським греко-католикам першого єпископа У столиці Буковини проголосили нову єпархію, а Глава УГКЦ ввів на престіл вже тепер катедрального собору першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича).

| Калейдоскоп | | «П’ятикнижжя в іконі». Українсько-польський діалог сакрального замість конфлікту історій Виставка робіт VII міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва днями відкрилась для відвідувачів у Луцькій галереї мистецтв. Сьомий рік поспіль митці з України та Польщі влітку зустрічаються у селі Замлиння Любомильського району Волині, щоб висловити своє бачення біблійних тем.

| Події та люди | Литовка римо-католичка, яка любить Україну і Греко-Католицьку Церкву Литовський історик, викладач Вільнюського та Шяуляйського університетів, президент Асоціації істориків Литви і України доктор Алдона Васіляускєне часто відвідує Україну. Як каже вчена, Україні, зокрема, історії Української Греко-Католицької Церкви, вона присвятила своє життя.

| Репортажі | | 32 капелани Дніпропетровської єпархії УПЦ КП несуть службу у зоні АТО Цими вихідними священнослужителів зібрали на церковну урочистість, аби символічно відзначити та подякувати за працю, про це розповіла власкор РІСУ Софія Богуцька. Їх нагородили відзнаками обласної ради.