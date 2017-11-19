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На Тернопільщині перепоховали тіла 60 членів ОУН
20 листопада 2017, 10:25 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У неділю, 19 листопада, у Чорткові Тернопільської області перепоховали останки 60 членів ОУН, розстріляних у 1942 році, інформує Zaxid.net.
Пошукові роботи з виявлення останків розстріляних українців розпочали у жовтні цього року працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» спільно з історико-пошуковим товариством "Патріот". Рештки загиблих вдалось відшукати на території Ягільницької сільради поблизу Чорткова.
Серед ідентифікованих загиблих - 27 мешканців Львівщини, а саме Самбірського, Дрогобицького та Жидачівського районів, повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
За словами дослідників, цьогоріч також вдалось відшукати чимало родичів членів ОУН.
Перепоховання загиблих супроводжувалось заупокійною Літургією, яку відслужили у соборі святих верховних апостолів Петра і Павла. Опісля представники влади, духовенство, рідні загиблих та мешканці міста пішою ходою вирушили на місцеве кладовище, де провели чин погребіння та скорботне віче.
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