На Тернопільщині перепоховали тіла 60 членів ОУН

20 листопада 2017, 10:25 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 19 листопада, у Чорткові Тернопільської області перепоховали останки 60 членів ОУН, розстріляних у 1942 році, інформує Zaxid.net.

Пошукові роботи з виявлення останків розстріляних українців розпочали у жовтні цього року працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» спільно з історико-пошуковим товариством "Патріот". Рештки загиблих вдалось відшукати на території Ягільницької сільради поблизу Чорткова.

Серед ідентифікованих загиблих - 27 мешканців Львівщини, а саме Самбірського, Дрогобицького та Жидачівського районів, повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

За словами дослідників, цьогоріч також вдалось відшукати чимало родичів членів ОУН.

Перепоховання загиблих супроводжувалось заупокійною Літургією, яку відслужили у соборі святих верховних апостолів Петра і Павла. Опісля представники влади, духовенство, рідні загиблих та мешканці міста пішою ходою вирушили на місцеве кладовище, де провели чин погребіння та скорботне віче.

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теги до статті:ОУН
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