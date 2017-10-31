Курсанти-учасники АТО здійснили паломництво до Гошівської ікони Матері Божої

Відбулося паломництво курсантів-учасників АТО Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до Гошівської чудотворної ікони Матері Божої. Участь у цій духовній мандрівці взяло понад 60 курсантів, яких супроводжували військові капелани Андрій Хомишин та Юрій Балух. Відбулася проща за підтримки Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

Прибувши до Гошева, усі піднялися до василіанського монастиря на Ясній горі, який має більше ніж 500-річну історію. Кожен мав добру нагоду під час екскурсії дізнатися чимало цікавого про монастир, а головне помолитися перед чудотворною іконою Божої Матері, інформують "Вікна".

Паломники завітали і до монастиря Різдва Пресвятої Богородиці сестер Пресвятої Родини, де ввечері відбулися молитовні чування, духовні розважання, прочани молилися Божественну Літургію за мир в Україні, здоров'я рідних і знайомих. Кожен мав можливість приступити до Святих Таїнств Покаяння та Євхаристії.

Від імені паломників капелани подякували сестрам за їхню відкритість, за те, що вони так тепло і гостинно зустріли військових та надали їм нічліг. Нагадаємо, що сестри вже не вперше радо відкривають двері свого реколекційного дому для військових прочан.

На завершення учасники духовно-пізнавальної мандрівки побували в Закарпатті, де відвідали замок Паланок в Мукачеві та взяли участь в екскурсії містом, а також відвідали термальні води в урочищі Косонь Берегівського району Закарпатської області.