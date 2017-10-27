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Представники УГКЦ беруть участь у 62-й Загальній конференції капеланської служби Німеччини
27 жовтня 2017, 11:13 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У Німеччині відбувається 62-га Загальна конференція католицьких військових капеланів. Уже традиційно в цій зустрічі капеланів із різних країн світу беруть участь і представники Української Греко-Католицької Церкви: владика Михайло (Колтун), керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ, та отець Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Капеланська служба діє з 1956 року і налічує 172 військових капеланів. На час служби капелани є державними службовцями. Заходи та діяльність капеланів фінансуються державою. Це все завдяки базовому закону, якого, на превеликий жаль, у нас ще немає, – розповідає отець Любомир Яворський. – Загострюю увагу на тому, що нам дуже потрібний базовий закон для налагодження ефективної капеланської служби».
Як зазначив о. д-р Петро Станько, священик УГКЦ, який служить в капеланській службі Німеччини за обміном, загальний з’їзд усіх військових капеланів з Німеччини та інших країн світу є щорічною подією: «Німецьке капеланство на цю зустріч запрошує гостей, делегації з різних країн світу: Іспанії, України, Польщі, Хорватії, Словаччини, Угорщини, Америки, Австрії, Франції тощо. Таке запрошення є найбільшим виявом дружби німецьких капеланів. Владика Михайло (Колтун) і отець Любомир Яворський давно вже є тими гостями з України, яких щороку запрошують і чекають».
Традиційно конференція триває тиждень і має подвійну мету: зібрати капеланів і підсумувати досягнення, обговорити виклики сьогодення, зміни в Бундесвері тощо; створити можливість зустрітися капеланам і представникам влади, щоб висловити свої прохання, питання та пропозиції. Ці зустрічі проводяться також для того, щоб виявити вдячність капеланам за їхню працю, попрощатися з тими, які завершують служіння, і представити нових військових капеланів.
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