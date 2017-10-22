Священик назвав ймовірну причину смерті арештанта в Одеському СІЗО

23 жовтня 2017, 13:51 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

В одеському СІЗО помер третій за місяць арештант. За словами священика, адміністрація установи відмовляється пускати його до СІЗО для проведення літургії, інформує ТСН.

Арештант одеського СІЗО міг померти через передозування наркотиками. Про це написав на своїй сторінці у Facebook священнослужитель Української Православної Церкви Київського Патріархату Дмитро Краснобаєв.

"Ув'язнені одеського СІЗО повідомили мені, що Артур 42 років помер від передозування наркотиків", - повідомив він.

За словами священика, адміністрація СІЗО звинуватила його в тому, що Мін’юст розпочав перевірку установи після публікації інформації про інцидент.

"Не через те, що наркота вбиває людей щомісяця, а через мою публікацію, в якій я нічого не сказав і нікого ні в чому не звинуватив, мене не пускають служити літургію у вівторок в СІЗО, і невідомо, чи пустять коли-небудь", - додав він.

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теги до статті:Віра і зброя,Смерть
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