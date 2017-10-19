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Прифронтове Кримське: у місцевій церкві військоїві капелани відновили Богослужіння
20 жовтня 2017, 12:35 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У прифронтовому Кримському, що на Луганщині, військові капеланам відновили постійні Богослужіння у місцевій церкві. Попередній настоятель виїхав з села, щойно почалися обстріли. Відтоді храм був зачинений. Минулого тижня там поновили Богослужіння, а от у четвер, 19 жовтня, вперше провели обряд вінчання, на якому побувала і кореспондент "5 каналу".
Більше трьох років храм у Кримському стояв пусткою. Місцевий настоятель внаслідок бойових дій покинув його. Лише кілька днів тому завдяки військовим тут поновили службу.
Службу править о.Павло Кузьо, військовий капелан УПЦ КП із Конотопа.
Розповідає: "Коли в мене люди запитують в Конотопі, чого мені ще не вистачало – собор, громада. Я кажу, що я їду ближче до фронту, щоб скоріше війна закінчилася. І вірую в це, що і сьогоднішня молитва, і ті молитви, які підносять священики по всій Україні – принесуть спокій і мир нашій державі".
Місцеві приїзду священників до села зраділи. Навіть знайшли для них житло, щоб служба правилась, як і до війни – за графіком. У четвер у храмі провели перше вінчання. Юрій та Ірина військові. Познайомилися торік, під час оборони Авдіївки. Місяць тому, під час відпустки, офіційно побралися на Сумщині. Повінчалися у Кримському, де нині разом служать.
Капелани кажуть, що служитимуть у храмі, доки їхній підрозділ оборонятиме Кримське. Потім, сподіваються, церквою опікуватимуться їхні наступники.
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