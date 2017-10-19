Прифронтове Кримське: у місцевій церкві військоїві капелани відновили Богослужіння

20 жовтня 2017, 12:35 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У прифронтовому Кримському, що на Луганщині, військові капеланам відновили постійні Богослужіння у місцевій церкві. Попередній настоятель виїхав з села, щойно почалися обстріли. Відтоді храм був зачинений. Минулого тижня там поновили Богослужіння, а от у четвер, 19 жовтня, вперше провели обряд вінчання, на якому побувала і кореспондент "5 каналу".

Більше трьох років храм у Кримському стояв пусткою. Місцевий настоятель внаслідок бойових дій покинув його. Лише кілька днів тому завдяки військовим тут поновили службу.

Службу править о.Павло Кузьо, військовий капелан УПЦ КП із Конотопа.

Розповідає: "Коли в мене люди запитують в Конотопі, чого мені ще не вистачало – собор, громада. Я кажу, що я їду ближче до фронту, щоб скоріше війна закінчилася. І вірую в це, що і сьогоднішня молитва, і ті молитви, які підносять священики по всій Україні – принесуть спокій і мир нашій державі".

Місцеві приїзду священників до села зраділи. Навіть знайшли для них житло, щоб служба правилась, як і до війни – за графіком. У четвер у храмі провели перше вінчання. Юрій та Ірина військові. Познайомилися торік, під час оборони Авдіївки. Місяць тому, під час відпустки, офіційно побралися на Сумщині. Повінчалися у Кримському, де нині разом служать.

Капелани кажуть, що служитимуть у храмі, доки їхній підрозділ оборонятиме Кримське. Потім, сподіваються, церквою опікуватимуться їхні наступники.

 

Система Orphus
теги до статті:АТО,Військове капеланство,УПЦ КП
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 20 жовтня 2017, 19:24

      Почему же у Денисенко (Филарета) так упорно не хотят знать пословицы: на ВОРЕ и шапка горит???? Только если учесть, что не только у самого Денисенко (Филарета), но и у всей его "паствы",

    • Василий Петров | 20 жовтня 2017, 19:16

      Итак, какая же вина УПЦ МП перед РПЦ и лично Кирилом и какую сакральную жертву принёс Денисенко (Филарет)в борьбе за первенство с УПЦ МП???? На самом деле, механизм уничтожения УПЦ МП был заложен

    • boryspil | 20 жовтня 2017, 16:28

      Якщо мається на увазі той Бог, що створив неба й землю, то треба Бог писати з великої літери. Це елементарно. Якщо ж мається на увазі якийсь інший бог, то про що мова? Не заводьте людей болото. КВП

    • velovs@ukr.net | 20 жовтня 2017, 13:16

      Р. S. А точнее: в голове у этого неадеквата и безумца (доморощенного горе-"политолога") невероятная гремучая смесь из специфически-агрессивной украинофобии и антисемитизма, густо

    • velovs@ukr.net | 20 жовтня 2017, 12:45

      Суцільна маячня і божевільний абсурд неадекватного секзбоченця...

    Популярні статті місяця