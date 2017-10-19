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Патріах Філарет нагородив медалями російських добровольців, які воювали за Україну
20 жовтня 2017, 10:59 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП вручив медалі шістьом учасникам Революції гідності і бійцям добровольчих батальйонів, п'ятеро з яких росіяни і один громадянин Білорусії. Про це повідомляє Громадське радіо.
Церемонія пройшла в резиденції Патріатрха. Підтримати військових прийшли їх колеги. Сім'ї приїхати не змогли.
Сергію з позивним «Рубін» 30 років. Він з Ульяновська. Спочатку був на Майдані, потім в складі батальйону «ОУН» побув в гарячих точках на Донбасі: під Донецьким аеропортом, в Красногорівці, Мар'їнці, виходив з Іловайська. У Пісках підірвався на міні і втратив ногу. Нижче коліна лівої ноги стоїть протез.
Чоловік часто бував в Україні ще до Майдану. Приїжджав, як каже до хороших товаришів. Їздив до них до Львова, Київ, Вінницю.Пізніше брав участь у подіях на Майдані. Після цього залишився в Росії. Але коли почалася анексія Криму, вирішив записатися в добровольчий батальйон. Спочатку це був батальйон «Україна» пізніше «Шахтарськ». Після Іловайська вийшов звідти і вступив в батальйон «ОУН». Продовжував свою службу там до вересня 2015 року, поки не підірвався на міні і не отримав поранення
«Мені просто приємно було спілкування з цими людьми, приємна ця нагорода. Я ніякого релігійного сенсу в це не вкладаю ... В Ульяновську сім'я. Вони індиферентно ставляться, переживають насамперед за моє здоров'я. Політичні теми ми не піднімаємо », - каже Сергій.
Політичного активіста з Білорусі (Мінськ) Сергія з позивним «Вояр» медаллю не нагороджували. Він приїхав воювати на Донбас влітку цього року. Служить в Окремій тактичній групі «Волинь» Української добровольчої армії, яка розташовується в Мар'їнці. До Києва приїхав отримати вид на проживання, а потім буде назад повертатися в Мар'їнку.
«Я в Білорусь вже не повернуся поки там буде Лукашенко при владі. Мене посадять за найманство », - каже чоловік.
Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет подякував воїнам і волонтерам, які допомагають армії зберегти Україну і її територію.
«Сьогодні я хотів би вручити церковні нагороди вам - захисникам України та волонтерам за те, що ви робите мужньо для збереження нашої української держави і для досягнення перемоги над агресором», - сказав Патріарх Філарет.
За словами Ольги Гальченко, добровольці, які приїхали з інших держав, зокрема з Росії та Білорусії стикаються з тим, що отримати громадянство України практично нереально. «Вони не можуть повернутися тому, що проти багатьох заведені кримінальні справи. А якщо навіть не заведені, то коли вони перетнуть кордон, у них можуть виникнути великі проблеми», - розповідає Ольга.
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