В Україні створять Центр психологічної реабілітації для бійців АТО

Міністр внутрішніх справ заявив, що наразі створюється новий центр психологічної допомоги для бійців АТО. Про це він сказав сьогодні, 2 жовтня, під час зустрічі з Президентом Сенату Австралії Стівеном Перрі.

Як повідомили у прес-службі МВС України, у заході також взяли участь голова Нацполіції України Сергій Князєв та Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Меліса О’Рурк.

«Майже за 4 роки війни на Сході нашої країни, бойові дії пройшло майже 300 тисяч осіб, і зараз ми маємо зробити все можливе, аби наші військові отримали необхідну психологічну пост воєнну реабілітацію. Тому наразі працюємо над створенням нового центру психологічної допомоги для бійців АТО. Ми були б вдячні австралійській стороні, аби вони могли поділитися своїм досвідом психологічної допомоги», - сказав Арсен Аваков.

Міністр розповів австралійській стороні, що в умовах гібридної війни МВС продовжує проводити реформи та запропонував поглибити двостороннє співробітництво у питаннях безпеки.

«В умовах гібридної війни ми продовжуємо змінювати систему поліції. Ми співпрацюємо з іноземними колегами та Інтерполом. Разом з тим, з рядом країн нас пов’язують двосторонні стосунки, які гарантують більш тісне співробітництво і обмін інформацією. Ми пропонуємо вам заключити Меморандум про двостороннє співробітництво», - сказав Арсен Аваков.

Своєю чергою, голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що українська поліція хотіла би обмінятися досвідом в питаннях кібербезпеки.

«Мені б дуже хотілося обговорити з моїми австралійськими колегами саме питання кіберзлочинності. Адже вона не має кордонів. Українські підрозділи кіберполіції нещодавно брали участь у знешкоджені транснаціональних злочинного угрупування, яке здійснювали банківські махінації по всьому світу. Дуже важливо зараз працювати саме над такими питаннями», - додав Сергій Князєв.

Президент Сенату Австралії Стівен Перрі наголосив, що уряд Австралії обов’язково розгляне питання про поглиблення двостороннього співробітництва у питаннях безпеки та у реабілітації військових.