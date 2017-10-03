Постраждалі від війни українці можуть отримати психологічну онлайн-підтримку

3 жовтня 2017, 11:07 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

допомога.jpgІз жовтня у Харкові запрацював проект Let’s talk!, який у режимі он-лайн надаватиме консультації людям, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні. Про це повідомляє «Україна молода».

З цією метою на постійному зв’язку перебуватимуть 25 професійних психологів із різних областей України, які пройшли спеціальну підготовку в Німеччині. Отримати послугу нескладно.

Для цього достатньо зареєструватися на міжнародній платформі – сайті ipso-care – і призначити час онлайн-бесіди.

Для зручності на сайті також потрібно створити свій особистий кабінет i за бажанням описати свої проблеми.

Вся інформація гарантовано захищена, оскільки не проходить через сервер.

Єдині дані, які потрібні для збереження анонімності, – електронна пошта.

Як повідомила на презентації проекту заступник харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, наразі, лише за офіційними даними, у місті зареєстровано 119 тис. вимушених переселенців.

Згідно з соціальними опитуваннями, 67% із них хотіли б залишитися жити в Харкові.

«Це дуже значимий проект, тому що допомогу зможуть отримувати жителі всієї України, – сказала вона. – Всім людям, які постраждали, потрібна допомога. Всім їм потрібно прийти в норму. Більшість із них перебуває в стані стресу, який по-різному проявляється, – агресією, депресією. Я вдячна, що так багато людей об’єднали зусилля заради допомоги іншим. Впевнена, що проект буде успішним».

Автор цієї методики – керівник німецької громадської неприбуткової організації IPSO Інге Міссмаль. Вона працювала в Афганістані, де створила схожу психологічну службу, за що отримала на батьківщині високу урядову нагороду.

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теги до статті:АТО,Війна,Віра і зброя,Психологічна підтримка
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