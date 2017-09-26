I Національний конгрес волонтерів обговорив роль Церкви в адаптації ветеранів АТО і запровадження капеланства

27 вересня 2017 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» в Києві відбувся Перший Національний конгрес волонтерів України. Основна тема заходу — “Волонтерство — шлях до створення громадянського суспільства в Україні”, повідомляє "Релігія в Україні".

Організаторами заходу виступили Всеукраїнське громадське об’єднання «Країна», громадська організація «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації», державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», Центр національної ідеї «Український дім».

Учасниками заходу були вчені в галузі медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації, лікарі, психологи, соціальні працівники, волонтери, представники бізнесу.

Основні теми доповідей, що пролунали на заході:

- Стан громадянського суспільства в Україні;

- Волонтерство – вагома складова громадянського суспільства України;

- Підтримка волонтерів з боку бізнесу – інвестиції в перемогу та соціальну згуртованість суспільства;

- Державна система соціальної адаптації ветеранів АТО;

- Роль церкви в соціальній адаптації. Створення інституту капеланства в Україні;

- Вплив ЗМІ на адаптацію воїнів АТО;

- Стаціонарний етап в медико-психологічній реабілітації учасників бойових дій;

- Просвітницька діяльність в структурі соціально-психологічної допомоги;

- Роль виваженої нагородної політики в соціальній адаптації учасників бойових дій;

- Паліативна та хоспісна допомога в Україні.



В рамках Конгресу була організована виставка кращих волонтерських проектів, орієнтованих на сприяння медико-психологічній реабілітації та соціальній адаптації учасників бойових дій та членів їх родин, робота майстер-класів «Практичне діагностування психічного стану особистості», «Психотравма гібридної війни. Особливості реінтеграції особистості».