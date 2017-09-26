I Національний конгрес волонтерів обговорив роль Церкви в адаптації ветеранів АТО і запровадження капеланства

29 вересня 2017, 13:50 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

27 вересня 2017 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» в Києві відбувся Перший Національний конгрес волонтерів України. Основна тема заходу — “Волонтерство — шлях до створення громадянського суспільства в Україні”, повідомляє "Релігія в Україні".

Організаторами заходу виступили Всеукраїнське громадське об’єднання «Країна», громадська організація «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації», державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», Центр національної ідеї «Український дім».

Учасниками заходу були вчені в галузі медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації, лікарі, психологи, соціальні працівники, волонтери, представники бізнесу.

Основні теми доповідей, що пролунали на заході:

-  Стан громадянського суспільства в Україні;
-  Волонтерство – вагома складова громадянського суспільства України;
-  Підтримка волонтерів з боку бізнесу – інвестиції в перемогу та соціальну згуртованість суспільства;
-  Державна система соціальної адаптації ветеранів АТО;
-  Роль церкви в соціальній адаптації. Створення інституту капеланства в Україні;
-  Вплив ЗМІ на адаптацію воїнів АТО;
-  Стаціонарний етап в медико-психологічній реабілітації учасників бойових дій;
-  Просвітницька діяльність в структурі соціально-психологічної допомоги;
-  Роль виваженої нагородної політики в соціальній адаптації учасників бойових дій;
-  Паліативна та хоспісна допомога в Україні.

В рамках Конгресу була організована виставка кращих волонтерських проектів, орієнтованих на сприяння медико-психологічній реабілітації та соціальній адаптації учасників бойових дій та членів їх родин, робота майстер-класів «Практичне діагностування психічного стану особистості», «Психотравма гібридної війни. Особливості реінтеграції особистості».

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теги до статті:Військове капеланство,Волонтерство
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