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Понад три тисячі осіб взяли участь у ІХ Всеукраїнському військовому паломництві до Зарваниці
22 вересня 2017, 12:48 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
ІХ Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці розпочалося 16 вересня і тривало два дні. Його тема – «Мій мир даю вам!» (Ів. 14, 27). На спільну молитву до Пресвятої Богородиці прибуло понад три тисячі паломників, серед яких понад дві тисячі – українські військовослужбовці. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Уже традиційно військовослужбовці, капелани та всі учасники паломництва розпочали молитовні заходи молебнем перед Зарваницькою іконою Божої Матері та урочистою ходою до скульптури Богородиці. А в купелі святої Анни відбувся обряд відновлення хресних обітів.
«Сьогоднішнє паломництво ознаменоване миром від Бога, – розповідає владика Михайло (Колтун), військовий єпископ, керівник Департаменту ПК УГКЦ у справах душпастирства силових структур України. – Найбільшими цінностями є життя і мир, які дає нам Господь Бог. Ми шукаємо цей мир, приймаємо і ділимося ним. Тому й просимо сьогодні у Господа: «Подай нам мир!» – щоб ми не тільки могли відкрити цінність життя і миру для себе, а й подарувати його іншим».
Під час вечірньої молитовної програми відбулася заупокійна Божественна Літургія за полеглими захисниками України, поминальна хода зі свічками і панахида. Завершилося паломництво чуваннями та духовно-мистецькою програмою.
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