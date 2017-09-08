Про нові реалії військового капеланства доповів на Синоді головний капелан УГКЦ

Заступник керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур о. Любомир Яворський доповів Синоду УГКЦ про стан військового капеланства, про нові завдання цієї служби, пов’язані з тим, що капеланство запроваджується на офіційному рівні і державою створюються механізми з метою працевлаштування священиків в трьох структурах: в Збройних Силах України, Національній гвардії, Державно-прикордонній службі. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ми маємо капеланів в кожній із цих структур: сімнадцятеро в ЗСУ, шестеро − в Національній гвардії, шестеро − в Державно-прикордонній службі. Тепер перед державою постав виклик – мати закон, за яким ці священики не тільки були би працевлаштовані, а й було би створено інститут військового капеланства», – розповідає о. Яворський.

За його словами, існує також і в Церкві виклик, адже вона повинна підготувати відповідну площину для цього.

«У Католицькій Церкві, скажімо, існують військові ординаріати, а в нас це може бути персональна єпархія, яка буде об’єднувати військових капеланів», − пояснив він.

Як розповів о. Любомир, УГКЦ, згідно канонічного права, має можливість створити персональну єпархію. Крім цього, як зазначив отець, структура, яку він представляє на Синоді, пропонує створити Фундацію Архистратига Михаїла, яка дозволить залучати фінансовий ресурс опіки над військовослужбовцями і їх сім’ями.

«Нещодавно ми організували дитячі табори для дітей військовослужбовців. Такі заходи потрібні, бо, якщо ми опікуємося сім’ями військовослужбовців, то вони тоді краще будуть виконувати свій обов’язок захисту нашої країни. Така фундація реалізовувала б такі соціальні проекти для військовослужбовців і їхніх сімей», − додав він.

Також, як повідомив о. Любомир, в Україні вже існує Положення про службу військового капеланства, і відповідно до нього Департамент у справах душпастирства силових структур має застарілу назву. «Тому ми пропонуємо перейменувати нашу структуру в Департамент військового капеланства, аби він відповідав нормативно-правовим актам в державі. Наша Церква має великий досвід служіння для військовослужбовців, а це 560 ротацій 165 священиками, які надавали соціальну, матеріальну, духовну підтримку військовим», − розповів священик.