Єпископ УПЦ КП розповів військовим про гріх самогубства

4 вересня 2017, 17:36 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

До розташування 9-го полку оперативного призначення 29 серпня приїхав єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій. Метою візиту була бесіда з особовим складом на тему самогубства, повідомляє сайт УПЦ КП.

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Під час розмови розглянули різні аспекти теми, починаючи з причин самогубства, умов, думок, внутрішнього світу людини та байдужості людей до проблем оточуючих. Також були приведені приклади з життя, церковних книг, алегоричних образів, філософічних розповідей та багато іншого.

Гвардійці активно брали участь у дискусії. «Найчастіше людям байдуже на усі проблеми, поки це не торкнеться їхнього власного життя, – прокоментував старший солдат Сергій Бурий. – І саме ця загальна байдужість приводить навіть найсильніших людей до непоправних помилок».

«У житті кожної людини може статися якась трагедія, – зазначив капелан частини отець Віктор. – І нам важливо, щоб ці люди, не дивлячись на усі проблеми, пам’ятали, що вони не одинокі і що вихід завжди знайдеться».

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теги до статті:Віра і зброя,Самогубство,Фотій (Давиденко)
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Останні коментарі

  • bopa | 4 вересня 2017, 22:25

    Висновок:"Претензії на об'єктивний аналіз автора не відповідають реаліям офіційного висвітлення Апостольською столицею візиту, а є опередженною позицією дописувача".

  • bopa | 4 вересня 2017, 22:20

    Рекомендую ознайомитися http://www.news.va/en/news/exclusive-pope-francis-pleased-with-card-parolins Situation in Ukraine Turning to the situation in Ukraine, Cardinal Parolin said that, “for now,

  • bopa | 4 вересня 2017, 21:44

    Фраза "оскільки УГКЦ на сьогодні залишається єдиним доволі потужним і легітимним в очах світового християнства церковним тілом на терені України поруч із Московським Патріархатом" не

  • bopa | 4 вересня 2017, 21:29

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  • Валентин Сахневич | 4 вересня 2017, 16:36

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