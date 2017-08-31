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Єпископ УПЦ КП розповів військовим про гріх самогубства
4 вересня 2017, 17:36 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
До розташування 9-го полку оперативного призначення 29 серпня приїхав єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій. Метою візиту була бесіда з особовим складом на тему самогубства, повідомляє сайт УПЦ КП.
Під час розмови розглянули різні аспекти теми, починаючи з причин самогубства, умов, думок, внутрішнього світу людини та байдужості людей до проблем оточуючих. Також були приведені приклади з життя, церковних книг, алегоричних образів, філософічних розповідей та багато іншого.
Гвардійці активно брали участь у дискусії. «Найчастіше людям байдуже на усі проблеми, поки це не торкнеться їхнього власного життя, – прокоментував старший солдат Сергій Бурий. – І саме ця загальна байдужість приводить навіть найсильніших людей до непоправних помилок».
«У житті кожної людини може статися якась трагедія, – зазначив капелан частини отець Віктор. – І нам важливо, щоб ці люди, не дивлячись на усі проблеми, пам’ятали, що вони не одинокі і що вихід завжди знайдеться».
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