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Одеські волонтери проти призначення священика УПЦ капеланом у військовому шпиталі
2 вересня 2017, 14:02 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Волонтери, які допомагають пораненим бійцям у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України (411-му госпіталі), б'ють на сполох через особу священнослужителя, якого хочуть призначити капеланом медустанови.
За їхньою інформацією, Міноборони має намір затвердити на цій посаді представника УПЦ (МП) протоєрея Олександра Шпака, клірика храму Олександра Невського, розташованого на території госпіталю
«Кандидатів було двоє, - розповів волонтер Андрій Танцюра. - Ми запропонували гідну кандидатуру з УПЦ КП - отця Дмитра Краснобаєва Отець Дмитро заповнив всі документи, і ми чекали ... Чекали, поки затвердять його кандидатуру, але тут з'ясувалося, що є ще один кандидат на посаду капелана. Його і хочуть затвердити на посаді ».
За словами Андрія Танцюри, 2014 року о. Олександр Шпак відмовився відспівувати військовослужбовця, полеглого за свободу і незалежність України на Сході.
«Крім того, він ходив по палатах і говорив пораненим хлопцям, що вони ведуть братовбивчу війну», - обурюється волонтер.
Він стверджує, що перед призначенням о. Олександра перевірила військова контррозвідка СБУ і не знайшла на нього нічого компрометуючого. У Міноборони заяву волонтерів поки не коментують.
Журналісти Думская.net спробували зв'язатися з о. Олександром Шпаком, але його телефон був відключений.
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