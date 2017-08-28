Капелани УГКЦ благословили першокурсників Національної академії сухопутних військ

31 серпня 2017, 10:24 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

26 серпня 2017 року в Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбулася урочиста присяга курсантів-першокурсників на вірність українському народові, повідомляє сайт УГКЦ.

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У святковому заході взяв участь о. Степан Сус, настоятель гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла та голова Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ, отець-доктор Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, о. Андрій Хомишин, капелан Академії сухопутних військ. Також на урочистостях були присутні керівники Міністерства Збройних сил України, командування академії, представники влади, духовенства, громадськості, рідні та друзі майбутніх офіцерів.

Майже шість сотень першокурсників у присутності товаришів, командирів, рідних і близьких склали присягу на вірність українському народові.

Душпастирі благословили молодих воїнів на вдалу та безпечну службу в лавах українського війська та окропили їх свяченою водою.

 

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теги до статті:Академія Сухопутних військ у Львові,Віра і зброя,Степан Сус
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    • enzian | 30 серпня 2017, 15:34

      Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

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    • анатолій дутчак | 29 серпня 2017, 18:30

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    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

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    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

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