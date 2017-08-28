Черкаського митрополита нагородили "За мужність і героїзм"

28 серпня 2017, 10:44 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан (УПЦ КП) удостоєний нагрудним знаком "За мужність і героїзм". Відповідну нагороду від імені міського голови Черкас та міської ради йому під час проведення всеукраїнського військово-цивільного проекту "Холодноярська Проща" вручив заступник мера, депутат обласної ради Роман Буданцев. Про це інформує infomist.ck.ua 

Митрополит Іоан є головою Синодального управління військового духовенства УПЦ Київського Патріархату. Знаком "За мужність і героїзм" його нагородили за "особисту участь у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України, організації 24-х ротацій із залучення понад тисячі військових священників до поїздок у зону проведення антитерористичної операції, що триває в Донецькій та Луганській областях, численних відвідинах воїнів АТО з метою надання їм духовно-моральної підтримки, становленні та зміцненні Української православної церкви Київського Патріархату, сприянні розвитку православних традицій поміж жителів міста, а також із нагоди відзначення Дня Українського Прапора та Дня Незалежності України".

Військово-цивільне паломництво "Холодноярська Проща" проходить на Чигиринщині з 24 по 27 серпня. Проект, приурочений до свята Хрещення Руси-України, звершується під гаслом "Україна: одне Хрещення – єдина Церква". Уперше "Холодноярська Проща" відбулась у 2015 році за участі Святійшого Філарета. Тоді було освячено храм Багатостраждального Петра Калнишевського на хуторі Буда. Це стало початком традиції, котру продовжили й у 2017 році.

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теги до статті:Віра і зброя,Іоан (Яременко),УПЦ КП
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