У Михайлівському Золотоверхому монастирі благословили воїнів парадного розрахунку Національної гвардії України

На території Михайлівського Золотоверхого монастиря Києва воїни Національної гвардії України 21 серпня отримали благословення перед проходженням парадним розрахунком у День Незалежності України головною вулицею столиці. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Кожного року військові священики - капелани благословляють бійців на проходження парадним розрахунком вул. Хрещатик. Цього ж року традиційне священиче благословення відбулося на території Михайлівського монастиря Києва.

Головний військовий священик НГУ протоієрей УПЦ КП Іван Михайлишин розповів, що командування Київського північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України звернулося з пропозицією до Управління військового духовенства благословити гвардійців НГУ перед проходженням парадним розрахунком у день Незалежності України.

«Ця подія важлива як для Церкви, так і для Національної гвардії. Ми спільно помолимося, попросимо у Бога благословення на гарний прохід строєм головною вулицею столиці», - говорить священнослужитель.

Очолив молитву благословення для гвардійців Голова СУВД митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан (Яременко). Звертаючись до гвардійців, він передав вітання від усіх військових священиків УПЦ Київського Патріархату, які звершують своє служіння у всіх силових структурах України.

«26-та річниця незалежності нам нагадує, що кожного року ми все далі і далі відходимо від московського ярма. З нами пам’ять князів – великих будівничих Київської Руси. З нами пам'ять і приклад великих гетьманів України, які боролися і виборювали свободу і державність нашого народу. Пам'ять ватажків повстань за свободу Гайдамаччини, Коліївщини, Холодноярського повстання. Зараз, коли ми уже 26-й рік маємо цей великий дар від Бога – свою державу – найбільшу повагу і довіру свого народу мають воїни і Церква. Тому не випадково, що цього року служба військового духовенства розпочала свою діяльність і у вашій структурі. Ми пишаємося, що маємо можливість серед вас служити своєму народу. Закликаємо Боже благословення, щоб ви якомога краще звершували своє служіння і свою присягу. Разом ми переможемо будь-якого ворога» - сказав владика.