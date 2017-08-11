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У Львові збирають «Фруктовий кошик для Захисника України»
16 серпня 2017, 11:58 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральній (№11) у Львові, триває приурочена до свята Преображення Господнього благодійна акція «Фруктовий кошик для Захисника України». Таким чином львів’яни і гості міста можуть долучитися до цієї доброї справи і дати можливість українським воїнам відчути радість свята Преображення Господнього.
Про це в інтерв’ю РІСУ розповів настоятель Гарнізонного храму св. апп. Петра і Павла, голова Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ, отець Степан Сус.
«Метою цієї акції є підтримка захисників України - тих, хто перебуває в зоні АТО, і тих, які зараз проходять навчання на полігоні. Минулого року ми придбали понад тонну фруктів, які були тут освячені і передані в зону АТО. Для воїнів це також є жест нашої солідарності, адже вони зможуть відчути, що люди таки про них турбуються, переживають, є разом з ними і готові поділитися тими плодами, за які ми приносимо вдячність Богові на свято Преображення Господнє. А чому в Гарнізонному храмі? Тому що ми завжди це робили і тематично маємо обов’язок подбати про наших військовослужбовців в це свято. Подібні акції ми робимо і в День святого Миколая, і на Спаса, та в Різдвяний час. Ми всіма силами намагаємося підтримати військовослужбовців, аби вони змогли відчути доброту та турботу людей», - розповідає о. Степан.
Військові капелани закликають долучитися до доброї справи.
Підтримати спільний проект «Фруктовий кошик для Захисника України» можна, склавши грошову пожертву у скриньку Фундації св. Миколая у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній (№11), у військовому храмі Стрітення Господнього на вулиці Батуринська (№1) та двох студентських храмах: Блаженного священномученика Олексія Зарицького на вулиці Лукаша (№3а) і Святого рівноапостольного князя Володимира Великого на вулиці Природній (№8а) Львівської архиєпархії УГКЦ.
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