Львівський священик став першим капеланом, який отримав посвідчення учасника бойових дій

У Головному управлінні НГУ заступник командувача по роботі з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар 15 серпня вперше вручив посвідчення учасника бойових дій капелану, що займається духовною опікою військовослужбовців Навчального центру Нацгвардії.

Протоєрей Кулицький Андрій Романович з березня 2017 року офіційно є військовим священиком (капеланом) навчального центру НГУ, що на Львівщині, повідомляє прес-служба НГУ.

Ще до призначення на посаду він на волонтерських засадах працював з військовослужбовцями Навчального центру. З початком АТО неодноразово виїжджав з гвардійцями на схід України, де займався душпастирською опікою особового складу. Цим самим завоював довіру, великий авторитет та повагу.

А вже після офіційного призначення на посаду перебував у зоні АТО та здійснював служіння як перший офіційно введений на посаду капелан Національної гвардії України.

Нагадаємо, що Національна гвардія першою серед військових формувань запровадила інститут капеланства. Наразі введено більше 40 посад військових священиків.