Вийшов фільм про те, як віра допомагала вижити людям у зоні АТО

15 серпня 2017, 16:44 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Україні 12 серпня презентували фільм «Хроніка»  про те, як в зоні бойових дій, віра звичайних людей і солдатів рятувала цілі населені пункти, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іnvictory.

Ініціатором проекту є Сергій Горбаньов, військовий медик, місіонер, який несе служіння в зоні АТО з 2014 року.

«Фільм не містить політичних поглядів на те чи інше питання, не згадана жодна з релігійних конфесій. Він містить факти, пов'язані з вірою звичайних людей і солдатів. Тільки віра і довіра Богу, - зазначив напередодні презентації Сергій Горбаньов. - Буде запропонований вихід з обставин, що склалися, які пропонує Бог, і які вже діють в зонах бойових дій ».

У створенні проекту брали участь вірні різних деномінацій. Своїми історіями в фільмі поділились біженці, солдати і люди, які проживають в зоні АТО.

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теги до статті:АТО,Віра і зброя
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    • enzian | 15 серпня 2017, 19:21

      Повідомлення про цю юродиву стають дедалі смішнішими.

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 19:00

      Надзвичайно гарна ідея. Але! Автор розуміє конкордат як ту убогу і примітивну КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вона десь тут є і відчувається що мабуть і автор приклав руку до її

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 18:44

      Ага. Наприклад - громадянин Іванов ходив до церкви, постив коли треба, жінку не бив, ну і т.д. Але щось пішло не так і не попав до Раю. Чи може якось Іванов позиватись при таких обставинах до церкви?

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    • Василий Петров | 15 серпня 2017, 15:36

      И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне, Матфея 10, 28

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