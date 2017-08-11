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У військовій частині на Київщині УПЦ (МП) попросили покинути храм
13 серпня 2017, 09:11 | Віра і зброя | 1 | | Код для блогу | |
Священнослудитель УПЦ (МП) 12 серпня віддав ключі від церкви св. Миколая командиру військової частини № А3085, на території якої знаходиться будівля.
Настоятель храму протоєрей Леонід Смаглюк, який прослужив у цій частині майже 20 років, розповів, що за увесь час його перебування, жодних проблем з командуванням не було. Навпаки, саме військові стали ініціаторами будівництва церкви і його присутності тут, пише Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
За словами священика, проблеми почалися в липні місяці, коли в частину був призначений капелан від Київського Патріархату, який запропонував звершувати Богослужіння почергово, на що ані громада, ані настоятель не погодилися.
Після служби священнослужитель і члени громади здійснили останню спробу домовитися з командиром частини полковником Євгеном Добриніним. Єдине, що він зміг запропонувати — надавати транспорт для вірян УПЦ (МП), щоб ті могли їздити на службу в сусіднє село, а ключі від власного храму наказав віддати новому капелану.
Парафіяни Свято-Миколаївської церкви відтак позбирали свої речі — ікони, церковне начиння, престол та вивезли.
Цього ж дня представники релігійної громади написали звернення до сільського голови — попросили виділити землю під будівництво нового храму або дати тимчасове приміщення для проведення Богослужінь. Прохання можуть розглянути на черговій сесії сільської ради.
В УПЦ (МП) бідкаються, що декілька місяців тому їм уже показали на двері при військовій частині у Черкасах. Схожа ситуація трапилася і у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова. Там у зв’язку з інвентаризацією та фінансовим розслідуванням будівництва храму на території інституту, церкву закрили і заборонили доступ священику УПЦ (МП) до неї.
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- 13 серпня 2017, 10:00| Коментувати коментар
Ані одна християнська церква при зверненні за духовною потребою не вимагає приналежності особи до релігійної конфесії тільки МП( яка практично нарушила майже усі Заповіді Божі), яка представляє країну-окупанта.
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Чему же можем уподобить Царство Небесное???? Представим себе, мы каждый день ходим на работу, причём абсолютно не получаем за это никаких денег!!! После работы мы идём в продуктовый магазин и |
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Итак спросим себя, почему Христос запретил своим ученикам даже думать о материальном благе и достатке: продавайте имения ваши и давайте милостыню - где сокровище ваше, там будет и сердце ваше; |
- 13 серпня 2017, 10:00
Ані одна християнська церква при зверненні за духовною потребою не вимагає приналежності особи до релігійної конфесії тільки МП( яка практично нарушила майже усі Заповіді Божі), яка представляє |
- 12 серпня 2017, 23:12
Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день |
- 12 серпня 2017, 23:03
Митрополит Олександр(Драбинко) правильно каже, що Церква це не є політична партія!! Мета Церкви - це сприяння спасінню людської душі. І все! від Церкви не потрібно чекати визнання "Європейського |
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