У військовій частині на Київщині УПЦ (МП) попросили покинути храм

Священнослудитель УПЦ (МП) 12 серпня віддав ключі від церкви св. Миколая командиру військової частини № А3085, на території якої знаходиться будівля.

Настоятель храму протоєрей Леонід Смаглюк, який прослужив у цій частині майже 20 років, розповів, що за увесь час його перебування, жодних проблем з командуванням не було. Навпаки, саме військові стали ініціаторами будівництва церкви і його присутності тут, пише Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

За словами священика, проблеми почалися в липні місяці, коли в частину був призначений капелан від Київського Патріархату, який запропонував звершувати Богослужіння почергово, на що ані громада, ані настоятель не погодилися.

Після служби священнослужитель і члени громади здійснили останню спробу домовитися з командиром частини полковником Євгеном Добриніним. Єдине, що він зміг запропонувати — надавати транспорт для вірян УПЦ (МП), щоб ті могли їздити на службу в сусіднє село, а ключі від власного храму наказав віддати новому капелану.

Парафіяни Свято-Миколаївської церкви відтак позбирали свої речі — ікони, церковне начиння, престол та вивезли.

Цього ж дня представники релігійної громади написали звернення до сільського голови — попросили виділити землю під будівництво нового храму або дати тимчасове приміщення для проведення Богослужінь. Прохання можуть розглянути на черговій сесії сільської ради.

В УПЦ (МП) бідкаються, що декілька місяців тому їм уже показали на двері при військовій частині у Черкасах. Схожа ситуація трапилася і у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова. Там у зв’язку з інвентаризацією та фінансовим розслідуванням будівництва храму на території інституту, церкву закрили і заборонили доступ священику УПЦ (МП) до неї.