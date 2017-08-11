У військовій частині на Київщині УПЦ (МП) попросили покинути храм

13 серпня 2017, 09:11 | Віра і зброя | 1 |   | Код для блогу |  | 

Священнослудитель УПЦ (МП) 12 серпня віддав ключі від церкви св. Миколая командиру військової частини № А3085, на території якої знаходиться будівля.

Настоятель храму протоєрей Леонід Смаглюк, який прослужив у цій частині майже 20 років, розповів, що за увесь час його перебування, жодних проблем з командуванням не було. Навпаки, саме військові стали ініціаторами будівництва церкви і його присутності тут, пише Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

За словами священика, проблеми почалися в липні місяці, коли в частину був призначений капелан від Київського Патріархату, який запропонував звершувати Богослужіння почергово, на що ані громада, ані настоятель не погодилися.

Після служби священнослужитель і члени громади здійснили останню спробу домовитися з командиром частини полковником Євгеном Добриніним. Єдине, що він зміг запропонувати — надавати транспорт для вірян УПЦ (МП), щоб ті могли їздити на службу в сусіднє село, а ключі від власного храму наказав віддати новому капелану.

Парафіяни Свято-Миколаївської церкви відтак позбирали свої речі — ікони, церковне начиння, престол та вивезли.

Цього ж дня представники релігійної громади написали звернення до сільського голови — попросили виділити землю під будівництво нового храму або дати тимчасове приміщення для проведення Богослужінь. Прохання можуть розглянути на черговій сесії сільської ради.

В УПЦ (МП) бідкаються, що декілька місяців тому їм уже показали на двері при військовій частині у Черкасах. Схожа ситуація трапилася і у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова. Там у зв’язку з інвентаризацією та фінансовим розслідуванням будівництва храму на території інституту, церкву закрили і заборонили доступ священику УПЦ (МП) до неї.

 

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теги до статті:Військове капеланство,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • Орест Трофимяк | 13 серпня 2017, 10:00
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    Ані одна християнська церква при зверненні за духовною потребою не вимагає приналежності особи до релігійної конфесії тільки МП( яка практично нарушила майже усі Заповіді Божі), яка представляє країну-окупанта.

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  • Василий Петров | 13 серпня 2017, 12:04

    Чему же можем уподобить Царство Небесное???? Представим себе, мы каждый день ходим на работу, причём абсолютно не получаем за это никаких денег!!! После работы мы идём в продуктовый магазин и

  • Василий Петров | 13 серпня 2017, 11:36

    Итак спросим себя, почему Христос запретил своим ученикам даже думать о материальном благе и достатке: продавайте имения ваши и давайте милостыню - где сокровище ваше, там будет и сердце ваше;

  • Орест Трофимяк | 13 серпня 2017, 10:00

    Ані одна християнська церква при зверненні за духовною потребою не вимагає приналежності особи до релігійної конфесії тільки МП( яка практично нарушила майже усі Заповіді Божі), яка представляє

  • Василий Петров | 12 серпня 2017, 23:12

    Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день

  • RODOVID | 12 серпня 2017, 23:03

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