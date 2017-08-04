На Тернопільщині освятили каплицю-пантеон героям АТО

9 серпня 2017, 10:46 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Тернопільщині, у селі Лішня Кременецького району, поблизу цілющого джерела cвятої Праведної Анни відбулося освячення каплиці-пантеону героям АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистостях взяли голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, перший заступник голови Кременецької РДА Володимир Козубський, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, представники органів місцевого самоврядування, рідні і близькі загиблих воїнів АТО.

Під час відкриття новозбудованої каплиці-пантеону спільною молитвою також вшанували борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, у Другій світовій війні та у війні з російським агресором на сході України. Очолив Богослужіння архиєпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор (Писик).

Місце під каплицю-пантеон обрано не випадково. Перша історична згадка про неї датується 1625 роком. Біля джерела стояла дерев’яна капличка, у якій знаходилася фігура святої Анни. В радянські часи капличку було спалено. Лише у 1991 році святиню відновили, а у день Успіння Святої Праведної Анни її освятили.

 

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теги до статті:АТО,Нестор (Писик)
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