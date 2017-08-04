У Харкові християни передали госпіталю 400 кг медичних матеріалів для поранених бійців

Днями світова спільнота відзначила Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» провів чергову інформаційну акцію в центрі Івано-Франківська, під час якої усі охочі змогли отримати інформацію про правила виїзду та працевлаштування за кордоном та в Україні, щоб не потрапити в тенета шахраїв.

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Люди можуть не довіряти "священикам у дорогих авто", але вірити в духовну цінність Церкви

Соціологічні опитування можуть як заворожувати, так і вносити певні сумніви у відповідність реальній картині світу. В умовах недоступності деяких територій Донбасу та Криму для опитування, потрібна ясність, що саме можемо бачити в опитуваннях. Про те, як «читати» дані та які висновки можна зробити розповідає соціолог Олена Богдан.