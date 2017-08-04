У Харкові християни передали госпіталю 400 кг медичних матеріалів для поранених бійців

9 серпня 2017, 10:27 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

400 кг медичних матеріалів передали християни-протестанти Харківському військовому госпіталю для поранених бійців АТО, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

58 коробок загальною вагою 400 кг вміщували трубки для крапельниць, шприци, голки для ін'єкцій, покривала, тканину для постільної білизни, еластичні бандажі, одяг, крапельниці, пластикові контейнери, медичні халати, бинти та інші витратні матеріали. Матеріали зібрала і надіслала християнська організація «Місія милосердя« Еммануїл », м Портленд (штат Орегон, США) для поранених в антитерористичній операції на сході України.

Президент місії «Еммануїл» Валерій Шкуринський, віце-президент Надія Дрюк передали цю гуманітарну допомогу через Олександра Ярошенка на прохання Володимира Журби, що представляє церкву християн віри євангельської м Харкова.

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теги до статті:Віра і зброя,ХВЄ
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