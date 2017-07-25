Священики УПЦ відвідали полонених українських військових

2 серпня 2017, 15:34 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

З благословення глави УПЦ (МП) митрополита Онуфрія, ​священнослужителі Київської єпархіі відвідали українських військових, які перебувають у полоні на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

В рамках поїздки священнослужителі змогли поспілкуватися з полоненими українськими військовослужбовцями, а також передали їм листи від рідних та пакунки з продуктами, ліками та засобами гігієни. Значна частина полонених посповідалися у православного священика.

​Поїздка була звершена силами «Місії «Милосердя та примирення»» УПЦ та погоджена з українськими силовими структурами, зазначає сайт УПЦ.

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теги до статті:Віра і зброя,УПЦ (МП)
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