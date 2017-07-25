На Личаківському кладовищі у Львові молилися за загиблих героїв АТО та Небесної сотні

31 липня 2017, 00:18 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

На полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища 29 липня відбулася поминальна молитва за загиблими героями АТО та Небесної сотні. Молитву очолили військові душпастирі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.

У цей день виповнилася третя річниця від дня загибелі захисників України, львів’ян: Кирила Андрієнка, Андрія Родича та Тараса Карпи. 

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11:00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

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теги до статті:Віра і зброя
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    • mochorev | 30 липня 2017, 13:10

      Мы-это вся полнота ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В УКРАИНЕ, исповедующих ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, и РЕАЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ быть едиными в Поместной Православной Церкви Украины! Для таких как Григорьев

    • Николай Григорьев | 29 липня 2017, 11:51

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    • enzian | 28 липня 2017, 10:18

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