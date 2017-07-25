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УГКЦ організовує реабілітацію для медичних капеланів з військових госпіталів
31 липня 2017, 07:49 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
З ініціативи представників Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я 23–29 липня відбувся перший тур реабілітації для медичних капеланів, які душпастирюють у військових госпіталях, у відпочинковому комплексі, що на Буковелі.
П’ятнадцать душпастирів завдяки програмі реабілітації мали можливість провести чотири дні і три ночі в Карпатах, де їх духовно провадив о. д-р Олесь Будзяк, ректор Івано-Франківської духовної семінарії.
Крім цього, щодня із священиками працював психолог. Душпастирі, крім всього, мали нагоду відвідати оздоровчі процедури. «Я мав досвід бути капеланом в лікарні й ось зараз у мне є нагода бути духівником цієї реабілітаційної програми. Щодня ми з отцями спільно молилися Літургію, я також виголошував духовні науки, а крім цього, спілкувався приватно з отцями, – розповідає молодий отець-ректор. – Це чудово, що реабілітація складається з духовної частини та відпочинку. Програма дуже корисна, а для мене це ще й новий душпастирський досвід, адже я працюю із семінаристами, а тут мені випала нагода послужити вже сформованим священикам, які багато пережили».
На думку о. Олеся, важливо усвідомити, що медичний капелан, попри те, що є священиком, він є людиною. «У кожній професії чи покликанні має місце “професійне вигоряння”», – вів він далі. За його словами, деякі священики навіть духовно відновлюються на Сході: «Один капелан мені розповідав, що коли служить Літургію там, то вона для нього така дорога, подібно як його перша преміційна Літургія на другий день після священичих свячень. Наші священики там мають невнормований день і є фізично виснаженими. Тому для них така реабілітація – нагода для відпочинку, нагода подихати свіжим повітрям, пройти різні медичні процедури. А ще, щоби психологічно розвантажити наших капеланів, ми з ними співали українських пісень», – поділився власними думками і спостереженнями отець-ректор.
«Приємно, що за нас Церква подбала. Ця реабілітація перевершила мої сподівання, – ділиться враженнями о. Василь Сліпчук, медичний капелан із Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – На початках я був медичним капеланом на Сході, а потім брав участь у родинних колах для героїв Небесної сотні, для родичів загиблих учасників АТО. У своєму душпастирстві я переконався, що віра людей в таких важких обставинах стає зрілою».
Додамо, по закінченні першого туру реабілітації медичних капеланів розпочався другий тур для інших 12 медичних капеланів. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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