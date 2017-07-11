У Києві презентували книгу про мусульман, які воюють в АТО

У Києві презентували книгу "Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016)", присвячену мусульманам, які борються за суверенітет України з російським агресором на Донбасі. Про це повідомляє Укрінформ.

Книгу представив її автор - доцент кафедри релігієзнавства і теології Національного університету "Острозька академія" Михайло Якубович.

"Ця книга не про війну. Тут немає широкого опису участі у військових баталіях, розгорнутих описів військових операцій. Моє завдання було іншим - розказати про внутрішній світ людей, добровольців, розказати, чому вони, будучи мусульманами, вирішили піти в лави Збройних Сил України чи інших формувань, якою була їх мотивація - чи то патріотична, чи релігійна. Я спробував показати, як вони бачать іслам в цих процесах і взагалі, чи бачать вони його там, тому що часто люди керувалися патріотичними почуттями", - сказав Якубович.

За словами автора, найбільшою проблемою в написанні книги стало питання безпеки бійців і їх родин, адже через іноземне громадянство або наявність родичів в Російській Федерації більшість бійців-мусульман не бажали розкривати свої імена або не бажали оприлюднення в книзі їх історій.

В свою чергу присутній на презентації муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саїд Ісмагілов наголосив, що більшість бійців бояться називати себе під час інтерв'ю через велику ймовірність застосування репресій щодо членів їх родин.

"Спілкуючись з багатьма мусульманами, які брали участь у антитерористичній операції, я точно можу сказати, що більшість бійців не можуть назвати себе, своє ім'я, прізвище, демонструвати своє обличчя, тому що серед них є і кримські татари, у яких більшість родичів залишилися в окупованому Криму, люди з інших країн - Азербайджану, Узбекистану, Чечні тощо. Вони не можуть назвати себе не тому, що вони соромляться, а через те, що до їх родичів можуть бути застосовані репресії", - уточнив Ісмагілов.

Якубович розповів, що умовно книгу можна розділити на дві теми - іслам в Україні та історії іноземців-мусульман, які захищають суверенітет нашої держави на сході України.

"Ця книга про два поля - український іслам, який ще проходить своє становлення, і про історії іноземців, які стали до лав українських військових формувань і які так само мають свою мотивацію. Книга поділена на декілька частин. Перший розділ, хоч він і може виглядати надто теоретично, розповідає про те, які взагалі сьогодні існують погляди в ісламському світі і серед ісламських вчених про участь мусульман у війні у світських державах", - зазначив Якубович і додав, що окремо в книзі розповідається про військове капеланство мусульман у ЗСУ.

Автор сподівається, що ця книга в подальшому стане натхненням до більшої наукової праці про роль мусульман в боротьбі за суверенність України.

"Хронологія книги завершується 2016 роком. Хочеться вірити, що в мене стане сил, натхнення і можливостей розширити цю тему, і інші автори долучаться, щоб ми мали великий том про те, яку роль мусульмани України в широкому сенсі зіграли і у подіях на сході України, і як це вплинуло на відстоювання Україною своєї незалежності, своєї державності", - поділився Якубович.