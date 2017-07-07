Саміт G20 буде проходити «під пильним поглядом» капеланів УГКЦ

7 липня 2017, 10:42 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Гамбурзі, де цієї п’ятниці розпочнеться саміт «Великої двадцятки», розмістили плакати з портретами українських військових, капеланів, волонтерів, медиків, котрі протистоять російській агресії в зоні проведення АТО. Серед шістдесяти учасників проекту бачимо обличчя трьох військових капеланів УГКЦ: о. Ігоря Федоришина, о. Тараса Коцюби і о. Андрія Зелінського.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ці мужні люди об’єднані проектом "Уважно подивіться на ці обличчя" – "Look closely at their faces", що був започаткований Українським кризовим медіа-центром, Посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим (Roman Nikolayev) у вересні 2016 року», ‒ зазначають автори.

На їхнє переконання, цей проект має дуже важливу мету – нагадати лідерам вільного світу, що Україна у 1994 році отримала гарантії безпеки, згідно з Будапештським меморандумом, коли віддала третій за величиною у світі ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській агресії.

Докладніше про кожного учасника проекту можна прочитати на сайті herofaces.org.

 

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теги до статті:Військове капеланство,УГКЦ
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    Останні коментарі

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

    • батюшка | 6 липня 2017, 22:25

      ЛУКАВСТВО УПЦ МП ВБІЛЬШОСТІ ВИГЛЯДАЄ ЯК КГБІСЬКА ЗАКАЛКА

    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

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