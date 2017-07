Саміт G20 буде проходити «під пильним поглядом» капеланів УГКЦ

У Гамбурзі, де цієї п’ятниці розпочнеться саміт «Великої двадцятки», розмістили плакати з портретами українських військових, капеланів, волонтерів, медиків, котрі протистоять російській агресії в зоні проведення АТО. Серед шістдесяти учасників проекту бачимо обличчя трьох військових капеланів УГКЦ: о. Ігоря Федоришина, о. Тараса Коцюби і о. Андрія Зелінського.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ці мужні люди об’єднані проектом "Уважно подивіться на ці обличчя" – "Look closely at their faces", що був започаткований Українським кризовим медіа-центром, Посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим (Roman Nikolayev) у вересні 2016 року», ‒ зазначають автори.

На їхнє переконання, цей проект має дуже важливу мету – нагадати лідерам вільного світу, що Україна у 1994 році отримала гарантії безпеки, згідно з Будапештським меморандумом, коли віддала третій за величиною у світі ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській агресії.

Докладніше про кожного учасника проекту можна прочитати на сайті herofaces.org.