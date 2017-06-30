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Військового капелана нагородили нагрудним знаком командувача ВМС ЗС України
4 липня 2017, 10:01 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
2 липня 2017 року Україна відзначала 25-річницю Військово-морських сил Збройних сил України. У святкуванні взяло участь керівництво Генерального штабу ЗСУ, командування ВМС ЗСУ, особовий склад флоту, ветерани, духовенство і громадськість. В урочистостях також взяв участь міністр культури України Євген Нищук.
Основні заходи відбувалися в районі морського вокзалу та акваторії Одеської затоки. Тут, на причалі, вшанували пам’ять 38 військовослужбовців флоту, які загинули в зоні АТО.
Також відбулося нагородження особового складу ВМС державними, відомчими та регіональними нагородами.
Нагрудним знаком командувача Військово-морських сил Збройних сил України нагородили також військового капелана УГКЦ отця Олександра Смеречинського, який опікується військовими моряками.
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал армії України Віктор Муженко, звертаючись до військових моряків, подякував їм за сумлінну службу Батьківщині та відданість морській справі. На його думку, День Військово-Морських сил Збройних сил України символізує єдність вікових традицій усіх поколінь захисників морських рубежів України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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