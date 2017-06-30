Військового капелана нагородили нагрудним знаком командувача ВМС ЗС України

4 липня 2017, 10:01 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

2 липня 2017 року Україна відзначала 25-річницю Військово-морських сил Збройних сил України. У святкуванні взяло участь керівництво Генерального штабу ЗСУ, командування ВМС ЗСУ, особовий склад флоту, ветерани, духовенство і громадськість. В урочистостях також взяв участь міністр культури України Євген Нищук.

Основні заходи відбувалися в районі морського вокзалу та акваторії Одеської затоки. Тут, на причалі, вшанували пам’ять 38 військовослужбовців флоту, які загинули в зоні АТО.

Також відбулося нагородження особового складу ВМС державними, відомчими та регіональними нагородами.

Нагрудним знаком командувача Військово-морських сил Збройних сил України нагородили також військового капелана УГКЦ отця Олександра Смеречинського, який опікується військовими моряками.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал армії України Віктор Муженко, звертаючись до військових моряків, подякував їм за сумлінну службу Батьківщині та відданість морській справі. На його думку, День Військово-Морських сил Збройних сил України символізує єдність вікових традицій усіх поколінь захисників морських рубежів України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Військове капеланство,Віра і зброя,Олександр Смеречинський
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    • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03

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