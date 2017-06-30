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Військових капеланів зберуть на полігоні нацгвардії
1 липня 2017, 15:11 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Національна гвардія України першою із усіх силових структур України запровадила та вже сформувала інститут військових капеланів.
Всі капелани, які зголосилися духовно опікуватися нацгвардійцями, вже підписали трудові договори та зараховані на цивільні посади.
Із 3 по 8 липня 2017 року Національна гвардія України збере 42 військових капелани у Навчальному центрі національної гвардії України у м. Золочеві.
З нацгвардійськими капеланами проведуть заняття з тактичної медицини, тімбілдінгу, ознайомлять з особливостями служби в НГУ.
Під час зборів також вивчатимуть питання взаємодії психологів та капеланів у форматі роботи мобільних груп психологічної підтримки (контролю бойового стресу) під час виконання особовим складом службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах в зоні АТО.
Значну частину часу приділять і обговоренню виконання безпосередніх обов'язків військових капеланів.
Збори розпочнуться з молитви 3 липня 2017 о 9.00 у каплиці золочівського замку. По завершенні о 10. 00 відбудеться офіційна церемонія відкриття та брифінг для журналістів.
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