Підготовлено нову редакцію Закону про альтернативну службу

29 червня 2017, 11:56 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

До Верховної Ради внесено проект нової редакції Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", який діятиме також і в умовах мобілізації.

Авторами законопроекту № 6646, поданому 23 червня, виступили восьмеро парламентарів (Юрій Бублик, Павло Унгурян, Дмитро Тимчук та ін.), повідомляє Інституту релігійної свободи.

Проект визначає порядок направлення громадян на альтернативну службу під час проведення мобілізації та призову громадян України на строкову військову службу в особливий період, а також строки альтернативної служби у відповідних випадках.

Зокрема, передбачається, що заяви про направлення на альтернативну службу подаються не пізніше 7 календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов. Після цього відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації розглядає таку заяву в присутності громадянина не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів.

При цьому пропонується заборонити військовим комісаріатам вживати подальших заходів щодо призову чи мобілізації громадян, які подали заяви про направлення їх на альтернативну службу, до завершення їх розгляду та прийняття рішення по суті.

Відповідно до законопроекту № 6646, передбачено, що громадяни, які пройшли альтернативну службу, у випадку мобілізації – направляються для проходження альтернативної служби на строк, що у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений відповідними Указами Президента України про мобілізацію та демобілізацію. Такий самий строк альтернативної служби встановлено на сьогодні під час призову на строкову військову службу.

Варто відзначити, що нова редакція Закону містить у собі чимало новацій, запропонованих раніше іншим законопроектом (реєстр. № 4485) з даної проблематики.

Як повідомляв ІРС, нещодавно Кабінет Міністрів подав законопроект, в якому передбачено як можливість проходження альтернативної служби, так і відстрочка від призову для священиків під час мобілізації на військову службу.

Раніше Інститут релігійної свободи оприлюднив консультацію щодо мобілізаційної підготовки та призову на військові збори віруючих громадян.

 

Система Orphus
теги до статті:Альтернативна (невійськова) служба,ІРС
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 29 червня 2017, 12:01

      "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    Популярні статті місяця