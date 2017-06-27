Підготовлено нову редакцію Закону про альтернативну службу

До Верховної Ради внесено проект нової редакції Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", який діятиме також і в умовах мобілізації.

Авторами законопроекту № 6646, поданому 23 червня, виступили восьмеро парламентарів (Юрій Бублик, Павло Унгурян, Дмитро Тимчук та ін.), повідомляє Інституту релігійної свободи.

Проект визначає порядок направлення громадян на альтернативну службу під час проведення мобілізації та призову громадян України на строкову військову службу в особливий період, а також строки альтернативної служби у відповідних випадках.

Зокрема, передбачається, що заяви про направлення на альтернативну службу подаються не пізніше 7 календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов. Після цього відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації розглядає таку заяву в присутності громадянина не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів.

При цьому пропонується заборонити військовим комісаріатам вживати подальших заходів щодо призову чи мобілізації громадян, які подали заяви про направлення їх на альтернативну службу, до завершення їх розгляду та прийняття рішення по суті.

Відповідно до законопроекту № 6646, передбачено, що громадяни, які пройшли альтернативну службу, у випадку мобілізації – направляються для проходження альтернативної служби на строк, що у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений відповідними Указами Президента України про мобілізацію та демобілізацію. Такий самий строк альтернативної служби встановлено на сьогодні під час призову на строкову військову службу.

Варто відзначити, що нова редакція Закону містить у собі чимало новацій, запропонованих раніше іншим законопроектом (реєстр. № 4485) з даної проблематики.

Як повідомляв ІРС, нещодавно Кабінет Міністрів подав законопроект, в якому передбачено як можливість проходження альтернативної служби, так і відстрочка від призову для священиків під час мобілізації на військову службу.

Раніше Інститут релігійної свободи оприлюднив консультацію щодо мобілізаційної підготовки та призову на військові збори віруючих громадян.