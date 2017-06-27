Військові капелани в районі АТО можуть отримати соціальний захист – законопроект

27 червня 2017, 14:50 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

На військових священиків (капеланів), які перебували або перебувають у районі проведення антитерористичної операції (АТО), пропонується поширити соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

З такою ініціативою виступив авторський колектив депутатів (Павло Унгурян, Сергій Кудлаєнко, Андрій Лопушанський та ін.), які 23 червня подали до парламенту проект Закону № 6643, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про боротьбу з тероризмом», «Про Збройні Сили України».

Пропоновані зміни надають статус учасника бойових дій військовим капеланам, які брали участь у забезпеченні проведення операції у районі АТО. Крім цього, статус учасника війни пропонується надати капеланам, які  стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО.

На переконання авторів законопроекту № 6643, у разі його прийняття буде вирішено на державному рівні питання статусу військових священників (капеланів), які перебували або перебувають у районі проведення АТО. Прийняті зміни також дозволять забезпечити належний соціальний захист військових священнослужителів (капеланів) та сприятиме подальшому розвитку капеланської служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Депутати також зауважують, що впровадження цих соціальних гарантій для капеланів у підсумку сприятиме підняттю патріотичного духу осіб рядового та офіцерського складу, що перебувають в районі проведення АТО, задоволення їх духовних потреб шляхом залучення до їх підтримки та душпастирської опіки військових священників (капеланів).

У Верховній Раді також триває робота над узгодженням фінальної редакції проекту Закону України «Про військове капеланство».

Військові священики-капелани вже багато років несуть душпастирське служіння в Збройних Силах України, Національній Гвардії України та Державній прикордонній службі України.

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теги до статті:АТО,Військове капеланство,Віра і зброя,ВРУ,Законодавство
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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