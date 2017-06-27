Військові капелани в районі АТО можуть отримати соціальний захист – законопроект

На військових священиків (капеланів), які перебували або перебувають у районі проведення антитерористичної операції (АТО), пропонується поширити соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

З такою ініціативою виступив авторський колектив депутатів (Павло Унгурян, Сергій Кудлаєнко, Андрій Лопушанський та ін.), які 23 червня подали до парламенту проект Закону № 6643, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про боротьбу з тероризмом», «Про Збройні Сили України».

Пропоновані зміни надають статус учасника бойових дій військовим капеланам, які брали участь у забезпеченні проведення операції у районі АТО. Крім цього, статус учасника війни пропонується надати капеланам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО.

На переконання авторів законопроекту № 6643, у разі його прийняття буде вирішено на державному рівні питання статусу військових священників (капеланів), які перебували або перебувають у районі проведення АТО. Прийняті зміни також дозволять забезпечити належний соціальний захист військових священнослужителів (капеланів) та сприятиме подальшому розвитку капеланської служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Депутати також зауважують, що впровадження цих соціальних гарантій для капеланів у підсумку сприятиме підняттю патріотичного духу осіб рядового та офіцерського складу, що перебувають в районі проведення АТО, задоволення їх духовних потреб шляхом залучення до їх підтримки та душпастирської опіки військових священників (капеланів).

У Верховній Раді також триває робота над узгодженням фінальної редакції проекту Закону України «Про військове капеланство».

Військові священики-капелани вже багато років несуть душпастирське служіння в Збройних Силах України, Національній Гвардії України та Державній прикордонній службі України.