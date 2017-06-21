На Сході України освятили вже 29-й храм, який збудували військові капелани

23 червня 2017 року завершилася триденна робоча поїздка на Схід України керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України владики Михайла (Колтуна), його заступника отця Любомира Яворського та референта Олександра Мельника.

Військовий єпископ разом із представниками Департаменту відвідували військових капеланів УГКЦ та українських військовослужбовців, що цими днями здійснюють служіння на східних теренах нашої країни.

Насамперед вони відвідали монахиню-капелана сестру Симеону Довганюк, яка провадить служіння у військовому госпіталі в Черкаському. Владика Михайло поспілкувався із сестрою Симеоною, медичними працівниками закладу та військовослужбовцями, що перебувають там на лікуванні. На завершення зустрічі єпископ благословив усіх та запевнив у підтримці та молитві.

Наступного дня капелани прибули до м. Покровськ Донецької області. Там у 66-му військовому мобільному госпіталі владика Михайло очолив Чин освячення храму Божого Милосердя – Пантелеймона Цілителя. У молитві взяли участь вісім військових капеланів, серед яких семеро – представники УГКЦ та один римо-католицький капелан. Освячення храму відбулося в присутності великої кількості військовослужбовців.

Як повідомив отець Любомир Яворський, ця церква вже є 29-ю спорудою, зведеною капеланами УГКЦ для українських військовослужбовців. Знаковим є також те, що її збудовано на території медичного закладу. «Госпіталь – це місце, де зцілюють тіла, а церковця допомагатиме лікувати душі!» – говорить священик.

Капеланом військових у Покровську є отець Іван Василенко. Духовно опікуватися військовослужбовцями сьогодні йому допомагає отець Микола Пишкович.

Після освячення нового храму владика особисто поспілкувався з капеланами, військовослужбовцями та медичним персоналом мобільного госпіталю.

Робочу поїздку завершили відвідинами військового капелана отця Тараса Коцюби та капелана-волонтера отця Володимира Прохоренка. Хоча священики прибули на тимчасове місце дислокації в АТО лише тиждень тому, але вже встигли облаштувати місце під культову споруду для богослужінь – каплицю Архистратига Михаїла. Її освятив владика Михайло (Колтун) у присутності військових капеланів і особового складу.

У своєму слові до військовослужбовців владика наголосив на важливості боротьби зі злом у собі та плеканням добра, а також єдності військових і капеланів у їхньому служінні: «Щоби боротися зі злом треба побороти насамперед його в собі, тоді будемо успішні і в подоланні зла, яке йде на Україну».

Єпископ поблагословив військовослужбовців, запевнив у молитві за них та наголосив, що військові капелани завжди будуть поруч і супроводжуватимуть військових у їхньому служінні. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.