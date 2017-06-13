Урядовий закон передбачає альтернативну службу під час мобілізації

В урядовому законопроекті передбачено під час мобілізації на військову службу як можливість проходження альтернативної служби, так і відстрочка від призову для священиків.

Такі законодавчі новації запропоновані у проекті Закону № 6564, внесеному Кабінетом Міністрів до парламенту 8 червня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Громадяни, які за мотивами релігійних переконань не можуть проходити військову службу та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, можуть проходити у разі потреби альтернативну (невійськову) службу у порядку, встановленому законодавством”, – зазначено у п. 4 статті 8 проекту.

Крім цього, статтею 9 законопроекту передбачено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається громадянам, які є священнослужителями, що закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і обіймають посади в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, на час виконання обов’язків священнослужителя (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди).

Ця норма аналогічна положенням п. 13 статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», які на сьогодні передбачають відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності.

Варто відзначити, що запропоновані законопроектом № 6564 зміни враховуютьрекомендації, підготовлені Інститутом релігійної свободи після непоодиноких судових позовів і кримінальних переслідувань проти віруючих. На підтримку зазначених поправок до чинного законодавства висловлювалися також представники різних Церков і релігійних організацій.

Як повідомляв ІРС, у листопаді 2014 року суд Новомосковська виправдав віруючого і підтвердив його право на альтернативну службу. У відповідь на скаргу прокуратури Дніпропетровський обласний апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок та визнав незаконність кримінального переслідування віруючих за цих обставин. Переглядаючи цю справу, Вищий спеціалізований суд України підтвердив право віруючих на альтернативну службу через релігійні переконання навіть під час мобілізації.

Харківський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов віруючого, якого військкомат мобілізував до війська, незважаючи на його прохання про альтернативну службу.

Раніше Інститут релігійної свободи оприлюднив консультацію щодо мобілізаційної підготовки та призову на військові збори віруючих громадян.