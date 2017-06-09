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УПЦ КП передала ліки у військові шпиталі зони АТО на 500 тисяч гривень
9 червня 2017, 09:54 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
8 червня 2017 року Патріарх УПЦ КП Філарет освятив та передав ліки у військові шпиталі зони АТО.
Вартість ліків складає близько 500 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.
У заході також взяли участь Голова Синодального управління соціального служіння та благодійності Елеос-Україна архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій (Горобцов), заступник голови протоєрей Сергій Дмитрієв, представник компанії «Дельта Медікал» Гуля Поготова, представники медичних служб, а також воїни АТО, які проходили лікування у прифронтових госпіталях.
Після молебню до присутніх звернувся Святійший Патріарх Філарет:
"Ми щойно освятили медикаменти, які направляються в госпіталі на Донбас й призначаються для військових, які отримали поранення, захищаючи нашу Вітчизну, а також і тим людям, які страждають від хвороб, знаходячись на Донбасі. Купили ми ці ліки завдяки допомозі, яка нам прийшла від наших парафій Київського Патріархату в Сполучених Штатах Америки – це вони дали кошти для допомоги нашим лікарям і госпіталям на Сході.
Патріарх УПЦ КП відзначив, що до цієї допомоги долучилися й фармакоманії, як пожертвували значну частину ліків.
Воїни АТО, які проходили лікування у прифронтових госпіталях, та представники спілки ветеранів АТО подякували Патріарху Філарету за підтримку.
За сприяння ЕЛЕОС-Україна ліки будуть передані у шпиталі міст Маріуполя, Волновахи, Часового Яру, Сєвєродонецька. Ці заклади, через значну кількість звернень та швидкий розхід медикаментів, постійно зазнають нестачу товарів медичного призначення.
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" Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".