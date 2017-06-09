УПЦ КП передала ліки у військові шпиталі зони АТО на 500 тисяч гривень

9 червня 2017, 09:54 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

8 червня 2017 року Патріарх УПЦ КП Філарет освятив та передав ліки у військові шпиталі зони АТО.

Вартість ліків складає близько 500 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.

У заході також взяли участь Голова Синодального управління соціального служіння та благодійності Елеос-Україна архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій (Горобцов), заступник голови протоєрей Сергій Дмитрієв, представник компанії «Дельта Медікал» Гуля Поготова, представники медичних служб, а також воїни АТО, які проходили лікування у прифронтових госпіталях.

Після молебню до присутніх звернувся Святійший Патріарх Філарет:

"Ми щойно освятили медикаменти, які направляються в госпіталі на Донбас й призначаються для військових, які отримали поранення, захищаючи нашу Вітчизну, а також і тим людям, які страждають від хвороб, знаходячись на Донбасі. Купили ми ці ліки завдяки допомозі, яка нам прийшла від наших парафій Київського Патріархату в Сполучених Штатах Америки – це вони дали кошти для допомоги нашим лікарям і госпіталям на Сході.

Патріарх УПЦ КП відзначив, що до цієї допомоги долучилися й фармакоманії, як пожертвували значну частину ліків.

Воїни АТО, які проходили лікування у прифронтових госпіталях, та представники спілки ветеранів АТО подякували Патріарху Філарету за підтримку.

За сприяння ЕЛЕОС-Україна ліки будуть передані у шпиталі міст Маріуполя, Волновахи, Часового Яру, Сєвєродонецька. Ці заклади, через значну кількість звернень та швидкий розхід медикаментів, постійно зазнають нестачу товарів медичного призначення.

 

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теги до статті:АТО,Філарет (Денисенко),Церква і армія
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

  • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

    Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

  • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

    " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

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