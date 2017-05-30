Військово-медичні капелани і лікарі госпіталів набираються досвіду в австрійських колег

Від 28 травня до 5 червня військово-медичні капелани УГКЦ разом із лікарями військових госпіталів перебувають у Австрії, де набираються досвіду в провідних австрійських хірургів.

Участь у поїздці беруть 18 українських лікарів із Центрального госпіталю Збройних сил України, Центрального госпіталю прикордонної служби міста Києва та Ірпінського госпіталю Збройних сил України. Супроводжують медиків військово-медичні капелани о. Віталій Воєца і о. Євген Чернюк, які провадять душпастирське служіння в цих госпіталях.

Як повідомляє отець Віталій Воєца, тижневу подорож українських лікарів до Австрії запропонував організувати і допоміг реалізувати владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.

“Багато років поспіль в Україні йде війна. Тисячі наших воїнів віддають своє життя та отримують поранення на сході країни. Упроцесі допомоги та порятунку життя воїнів самовіддано працюють наші медики – військові лікарі! Напевно, до кінця важко навіть приблизно порахувати скільки сотень та тисячі життів вони врятували завдяки своїм професійним та людським якостям!”, – додає отець Віталій Воєца.

Програма поїздки передбачає візити до Відня, Зальцбурга, Будапешта, де відбудеться екскурсія і візит до медичних закладів міст. Там наші лікарі матимуть нагоду познайомитися з провідними австрійськими лікарями-хірургами, обмінятися досвідом, відвідати їхні шпиталі і спільно помолитися з нашими священиками-капеланами, котрі багато років служать там для пацієнтів і лікарів. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.