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Військово-медичні капелани і лікарі госпіталів набираються досвіду в австрійських колег
31 травня 2017, 15:26 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Від 28 травня до 5 червня військово-медичні капелани УГКЦ разом із лікарями військових госпіталів перебувають у Австрії, де набираються досвіду в провідних австрійських хірургів.
Участь у поїздці беруть 18 українських лікарів із Центрального госпіталю Збройних сил України, Центрального госпіталю прикордонної служби міста Києва та Ірпінського госпіталю Збройних сил України. Супроводжують медиків військово-медичні капелани о. Віталій Воєца і о. Євген Чернюк, які провадять душпастирське служіння в цих госпіталях.
Як повідомляє отець Віталій Воєца, тижневу подорож українських лікарів до Австрії запропонував організувати і допоміг реалізувати владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ.
“Багато років поспіль в Україні йде війна. Тисячі наших воїнів віддають своє життя та отримують поранення на сході країни. Упроцесі допомоги та порятунку життя воїнів самовіддано працюють наші медики – військові лікарі! Напевно, до кінця важко навіть приблизно порахувати скільки сотень та тисячі життів вони врятували завдяки своїм професійним та людським якостям!”, – додає отець Віталій Воєца.
Програма поїздки передбачає візити до Відня, Зальцбурга, Будапешта, де відбудеться екскурсія і візит до медичних закладів міст. Там наші лікарі матимуть нагоду познайомитися з провідними австрійськими лікарями-хірургами, обмінятися досвідом, відвідати їхні шпиталі і спільно помолитися з нашими священиками-капеланами, котрі багато років служать там для пацієнтів і лікарів. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".