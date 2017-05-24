Понад 2/3 українців підтримують військове капеланство

Центр Разумкова оприлюднив нове дослідження релігійної ситуації в Україні. Науковці стверджують, що 68% опитаних виступають за військове капеланство в Україні. Це найбільший показник за всі роки проведення досліджень. Проти військового духовенства виступають лише 12,5% громадян.

Головний спеціаліст Департаменту релігій і національностей Сергій Лисенко оприлюднив інформацію щодо теперішньої ситуації у цій сфері. Так, запровадження капеланської служби у ЗСУ відбуватиметься у два етапи:

Комплектація священиками бойових підрозділів. Всього планується залучити 66 осіб. Строк реалізації – до 1 червня. Призначення духовенства у інші підрозділи (військові частини та госпіталі). Строк реалізації до кінця 2017 р.

Наразі для призначено лише 4 капелани, по 2 особи від УПЦ КП та УАПЦ.

В Національній Гвардії всього виділено 44 посади, на яких поки що набрали 19 священників (УПЦ КП – 15, УГКЦ – 2, УАПЦ – 2). Ще 9 священиків призначено до Державної служби транспорту, і одного до Держприкордон служби.

Серед основних проблем наразі є відсутність навчальних програм з підготовки військових священиків. Неврегульованим залишається питання соціального захисту, а також суперечки між конфесіями відносно їхніх квот серед капеланів.

Народний депутат Оксана Корчинська зазначила, що на практиці питання квот передано на розсуд керівництву бригади. Тобто в цьому плані військові автономні, і конфесійних розподіл священиків напряму залежить від відповідного розподілу серед військовослужбовців.

Шейх Саїд Ісмагілов з сумом зазначив, що духовне управління мусульман України «УММА» не отримуватиме квоти для капеланів, оскільки не може потрапити до ВРЦіРО. Він звернувся до депутатів з проханням сприяти включенню УММИ до Всеукраїнської Ради Церков.

Нагадаємо, що з 15 лютого стартувало впровадження Інституту капеланства у Національній Гвардії, а з 15 травня і у Збройних Силах України.