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Понад 2/3 українців підтримують військове капеланство
26 травня 2017, 11:34 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Центр Разумкова оприлюднив нове дослідження релігійної ситуації в Україні. Науковці стверджують, що 68% опитаних виступають за військове капеланство в Україні. Це найбільший показник за всі роки проведення досліджень. Проти військового духовенства виступають лише 12,5% громадян.
Головний спеціаліст Департаменту релігій і національностей Сергій Лисенко оприлюднив інформацію щодо теперішньої ситуації у цій сфері. Так, запровадження капеланської служби у ЗСУ відбуватиметься у два етапи:
- Комплектація священиками бойових підрозділів. Всього планується залучити 66 осіб. Строк реалізації – до 1 червня.
- Призначення духовенства у інші підрозділи (військові частини та госпіталі). Строк реалізації до кінця 2017 р.
Наразі для призначено лише 4 капелани, по 2 особи від УПЦ КП та УАПЦ.
В Національній Гвардії всього виділено 44 посади, на яких поки що набрали 19 священників (УПЦ КП – 15, УГКЦ – 2, УАПЦ – 2). Ще 9 священиків призначено до Державної служби транспорту, і одного до Держприкордон служби.
Серед основних проблем наразі є відсутність навчальних програм з підготовки військових священиків. Неврегульованим залишається питання соціального захисту, а також суперечки між конфесіями відносно їхніх квот серед капеланів.
Народний депутат Оксана Корчинська зазначила, що на практиці питання квот передано на розсуд керівництву бригади. Тобто в цьому плані військові автономні, і конфесійних розподіл священиків напряму залежить від відповідного розподілу серед військовослужбовців.
Шейх Саїд Ісмагілов з сумом зазначив, що духовне управління мусульман України «УММА» не отримуватиме квоти для капеланів, оскільки не може потрапити до ВРЦіРО. Він звернувся до депутатів з проханням сприяти включенню УММИ до Всеукраїнської Ради Церков.
Нагадаємо, що з 15 лютого стартувало впровадження Інституту капеланства у Національній Гвардії, а з 15 травня і у Збройних Силах України.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе