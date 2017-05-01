Патріарх Філарет нагородив військових медиків

28 квітня 2017 року у своїй резиденції Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів зустріч з Начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" генерал-майором медичної служби Анатолієм Казмірчуком, інформує преc-центр Київської Патріархії.

Під час зустрічі Анатолій Петрович розповів Патріарху Філарету про роботу головного військового госпіталю, в якому за останні три роки війни пройшли лікування близько 25 тисяч військовослужбовців. Завдяки професіоналізму і жертовності колективу військового госпіталю вдалося врятувати багато життів наших поранених захисників. Буквально щотижня зі сходу України до госпіталю прибуває борт із пораненими військовими, де вони проходять реабілітацію і лікування.

Патріарх Філарет подякував військовим медикам за щоденну важку працю і жертовне служіння, яку вони проявляють у лікуванні та реабілітації поранених військовослужбовців і беруть активну участь у медичному забезпеченні Збройних Сил України в зоні проведення АТО.

Також першоієрарх наголосив на важливості роботи військових медиків у даний час, коли Україна потерпає від нашестя агресора: «Медики під час війни виконують дуже важливу роль, не меншу, ніж самі воїни, які захищають свою Вітчизну. Бо рятують життя і зберігають здоров'я наших захисників".

За вагомий внесок у справі оборони Вітчизни Патріарх Філарет відзначив військових медиків церковними нагородами:

- Директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України генерал-майора медичної служби Андрія Вербу нагороджено Орденом святого Юрія Переможця;

- Начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука - Орденом святого Архистратига Михаїла.

Також Патріарх Філарет нагородив підприємство «Петро Великий» і її керівника Аллу Ландар Орденом Святого Миколая Чудотворця за жертовне служіння на благо українського народу.

Як йдеться у повідомленні, з перших днів спротиву російській агресії на Донбасі компанія "Петро Великий" здійснює системну благодійницьку допомогу Збройним Силам України та добровольчим батальйонам. Після Іловайська і Дебальцевого фірмою надавалася допомога пораненим у Київському військовому госпіталі: виділялися кошти на лікування та реабілітацію, закуповувалися ліки, виділялася грошова допомога сім’ям.

Патріарх Філарет привітав нагороджених, закликав на них Боже благословення та побажав їм сил і надалі проводити благородну і богоугодну справу, допомагаючи українському війську захистити суверенітет і територіальну цілісність Української Держави.

На зустрічі також був присутній заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру з морально-психологічного забезпечення полковник Геннадій Пєров та настоятель храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Софія) протоєрей Петро Ладвинтович.