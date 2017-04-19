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Військові капелани запрацюють у всіх бойових частинах вже з 15 травня
21 квітня 2017, 12:40 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
У Збройних Силах України військові капелани запрацюють у всіх бойових частинах вже з 15 травня, заявив 20 квітня під час брифінгу начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ генерал-майор Олег Грунтковський, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Seo-top-news.com.ua.
— Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, з 15 травня у всіх бойових частинах та підрозділах будуть введені посади воєнних капеланів. Ми провели опитування у військових частинах, вивчили ставлення до різних конфесій, склали списки кандидатів, які вже були погоджені душпастирською Радою при Міністерстві оборони України. Капелани готові працювати, їм залишилося пройти співбесіду з командирами військових частин та отримати призначення, — сказав генерал-майор.
За його словами, введення капеланства у Збройних Силах України буде здійснюватися у два етапи. На першому етапі, який закінчується наприкінці червня, військові капелани будуть призначені до бойових підрозділів, а до кінця року — у всіх підрозділах Збройних Сил України.
— Якщо ми говоримо про бойову бригаду, то там капелан не буде працювати один, там будуть задіяні від двох до чотирьох капеланів. Ми продовжуємо вивчати процес їхньої роботи, враховуємо той досвід, який в нас вже є. Ми не відмовляємося від також волонтерської місії, яку у Збройних Силах України здійснює церква, але робота капеланів також є важливою, адже вони зможуть постійно знаходитися з особовим складом на передовій, — додав генерал-майор Олег Грунтковський.
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