Військові капелани готові стати поруч військових і розділити з ними всі випробування, - Звернення до воїнів

Напередодні створення у Збройних силах Служби військового духовенства уповноважені від Церков і релігійних організацій за співпрацю зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України запевнили військових, що готові: «Бути всім для всіх, рівним серед рівних, незалежно від віку, чину чи конфесії. Дбати за простір гідності для людини у формі, в якому вона стає вправним командиром, підлеглим, військовим фахівцем, побратимом, батьком чи матір’ю, ЛЮДИНОЮ за подобою БОЖОЮ – захисником України».

Як наголошують у зверненні капелани: «Сьогодні, як ніколи, є потреба в душпастирській опіці військових. Саме духовна витримка і міцність робить їх непереможними і благородними у справедливій боротьбі за свою землю. У цей непростий для нашої країни час ми б хотіли запевнити Вас у нашій підтримці та молитві. Військові капелани готові працювати для Збройних сил України заради підтримки їхнього високого духу і впевненості в перемозі.

Звернення уповноважених від Церков і релігійних організацій за співпрацю зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України до військовослужбовців

Дорогі військовослужбовці Збройних сил України, від генерала до рядового, від тих, хто на фронті під кулями несе службу на нульовій позначці, і до тих, хто на найвіддаленіших від фронту полігонах удосконалює свій вишкіл і гартує дух для захисту України і свого рідного дому.

Дорогі браття і сестри всіх конфесій і віросповідань, сприйміть це послання як моральну позицію Капеланської служби, яка сьогодні створюється у війську і найближчим часом стане невід’ємною складовою військового життя, перейшовши від волонтерської діяльності в офіційну інституцію.

В Україні це перший досвід, коли Церква (релігійна організація) за покликом душі і на запрошення Держави займає своє місце у строю зі своїми вірними під час виконання ними особливо важливого і небезпечного завдання.

Третій рік, як ворог з війною прийшов на нашу землю і приніс із собою біль і страждання. Частина нашої держави – Крим – анексована Росією, інша її частина – схід Донецької і Луганської областей – знаходиться під російською окупацією.

Зневажаючи Христові Заповіді Любові, загортаючи зло і ненависть у слова хитрості й обману, ворог калічить не тільки тіла людей на загарбаних територіях, а й отруює їхні душі і серця.

Тисячі життів віддано за свободу й незалежність нашої держави. Сотні тисяч військовослужбовців, відважних синів і дочок України, виконують свій громадянський і військовий обов’язок у лавах Збройних сил України і сьогодні продовжують боротьбу за її вільне майбутнє.

Увесь цей час поруч із військовослужбовцем під час усіх випробувань, у всіх проявах життя і смерті на війні знаходяться капелани. Представники різних конфесій і віросповідань, виконуючи свій обов’язок перед Богом і людьми, молитвою і Божим словом серед мороку і жахіть війни намагаються нести мир і спокій у душі наших захисників, запалюють у них світло надії.

Тому, змінюючи свій статус із волонтерського на офіційний, військове душпастирство переходить в інший формат взаємин із військовослужбовцями та їхніми родинами, максимально наближений до них.

Бути всім для всіх, рівним серед рівних, незалежно від віку, чину чи конфесії. Дбати за простір гідності для людини у формі, в якому вона стає вправним командиром, підлеглим, військовим фахівцем, побратимом, батьком чи матір’ю, ЛЮДИНОЮ за подобою БОЖОЮ – захисником України.

Ми, уповноважені від Церков і релігійних організацій за співпрацю зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, розуміючи свою відповідальність перед БОГОМ і УКРАЇНОЮ за доручену справу, засуджуємо окремі випадки, що мали місце у військово-релігійній співпраці і призвели до болючих травмувань почуттів віруючих військових і їхніх родин, до спотворення одвічних християнських (Божих) постулатів щодо любові до ближнього, вшанування загиблих і благословення захисників рідної землі. Немає Божої волі в подібних вчинках, і наша оцінка таких дій є одностайною.

Сьогодні, як ніколи, є потреба в душпастирській опіці військових. Саме духовна витримка і міцність робить їх непереможними і благородними у справедливій боротьбі за свою землю.

У цей непростий для нашої країни час ми б хотіли запевнити Вас у нашій підтримці та молитві. Військові капелани готові працювати для Збройних сил України заради підтримки їхнього високого духу і впевненості в перемозі. Ми готові стати поруч і розділити всі випробування цього часу.

Зсилаємо на Вас і на все Українське військо наші молитви і Боже благословення.

Слава Богу!

Слава Україні!

Пастор Рустам ФАТУЛЛАЄВ,

Голова Ради,

уповноважений від Всеукраїнського союзу церков

християн віри євангельської – п’ятидесятників

Митрополит Іоан (ЯРЕМЕНКО),

уповноважений від Української Православної Церкви

(Київський Патріархат)

Єпископ Михаїл (КОЛТУН),

уповноважений від

Української Греко-Католицької Церкви

Єпископ Володимир (ЧЕРПАК),

уповноважений від

Української Автокефальної Православної Церкви

Єпископ Станіслав (ШИРОКОРАДЮК),

уповноважений від Римо-Католицької Церкви

Єпископ Михайло (АНДРАШКО),

уповноважений від Всеукраїнського союзу

церков євангельських християн-баптистів

Пастор Павло ЦАРЕВСЬКИЙ,

уповноважений від Духовного управління капеланів

Союзу вільних церков християн євангельської віри України

Шейх Хасан (МАЛЛАКУРБАНОВ Іслам Агамірзаєвич),

уповноважений від Духовного управління мусульман України