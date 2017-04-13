Патріарх Філарет освятив для українських воїнів 5000 великодніх крашанок і 1000 пасок

На території Національного заповідника «Софія Київська» Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 12 квітня освятив та передав для українських воїнів на Донбас 5000 великодніх крашанок і 1000 кілограмових пасок, які будуть передані нашим захисникам на передову. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

"Ми тільки що освятили паски і яйця для наших захисників, які відстоюють незалежність нашої української держави. Ми кожного року, починаючи з 2014 року, направляємо у наші війська на схід паски і яйця для того, щоб вони відчували теж це свято Воскресіння Христового. Робимо ми це з двома намірами: перше, щоб вони відчули, що Церква знаходиться з нашою армією, молиться за неї, і не тільки молиться, але і робить все, для того щоб надихати наших воїнів на захист нашої держави" - відзначив Патріарх.

Прешоєрарх привітав всіх з прийдешнім святом та закликав на воїнів Боже благословення. "Я вітаю всіх наших військовослужбовців і всіх нас з наступаючим святом Пасхи Христової. Нехай це свято надихає нас і Господь, по Своїй милості, приведе нас до перемоги. Перемога буде обов'язково з нами, тому що з нами Бог. А чому з нами Бог? Тому що з нами правда" - наголосив Предстоятель.

В освяченні також взяли участь: Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній; голова Синодального управління військового духовенства митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан; керуючий справами Київської Патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт, настоятель храму Малої Софії протоієрей Петро Ладвинтович, секретар Переяслав-Хмельницького єпархіального управління протоієрей Михаїл Лесюк, духовенство, представники Шевченківської в місті Києві районної державної адміністрації, працівники Національного заповідника «Софія Київська», депутат Київської міської ради Вадим Сторожук, волонтери, військовослужбовці - учасники спілки воїнів АТО Шевченківського району столиці, громадські діячі.

Після чину освячення Патріарх Філарет вручив пасхальні вироби учасникам спілки воїнів АТО Шевченківського району міста Києва, членам сімей загиблих учасників АТО, головам громадських організацій соціального спрямування Шевченківського району столиці.

Перед відправленням Патріарх УПЦ КП благословив водіїв та волонтерів об'єднання "Фастів-Мир" у щасливу дорогу, які доставлять крашанки та паски на фронт.

Також цього дня на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря було освячено 10 000 пасок, які будуть передані військовослужбовцям у зону АТО, біженцям та потребуючим жителям Донбасу.