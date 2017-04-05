Патріарх Святослав у військовому госпіталі Харкова відвідав поранених воїнів АТО

8 квітня 2017, 18:26 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Святослав завітав на Харківщину. 6 квітня він прибув до Благодійного фонду «Карітас-Харків», де ознайомився з діяльністю проектів, робочим процесом фонду та поспілкувався з працівниками. Керівники проектів коротко розказали про кількісні та якісні результати діяльності.

Глава УГКЦ звернув увагу на важливість соціального служіння Церкви, а також подякував кожному працівникові БФ «Карітас-Харків».

Опісля Блаженніший Святослав відвідав соціальний бізнес-простір від БФ «Карітас-Харків», який створений для розвитку бізнесу внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів.

Після цього Глава УГКЦ разом із Екзархом Харківським владикою Василем (Тучапцем) побували у Військово-медичному клінічному центрі північного регіону (Харківський військовий госпіталь) і відвідали поранених воїнів АТО. Блаженніший Святослав поспілкувався з ними, побажавши одужання та здоров’я. На завершення він подякував лікарям та медперсоналу за їхню роботу, поблагословив усіх та привітав з прийдешнім Великоднем. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.l

Система Orphus
теги до статті:АТО,Святослав (Шевчук)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця