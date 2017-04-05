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Патріарх Святослав у військовому госпіталі Харкова відвідав поранених воїнів АТО
8 квітня 2017, 18:26 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Святослав завітав на Харківщину. 6 квітня він прибув до Благодійного фонду «Карітас-Харків», де ознайомився з діяльністю проектів, робочим процесом фонду та поспілкувався з працівниками. Керівники проектів коротко розказали про кількісні та якісні результати діяльності.
Глава УГКЦ звернув увагу на важливість соціального служіння Церкви, а також подякував кожному працівникові БФ «Карітас-Харків».
Опісля Блаженніший Святослав відвідав соціальний бізнес-простір від БФ «Карітас-Харків», який створений для розвитку бізнесу внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів.
Після цього Глава УГКЦ разом із Екзархом Харківським владикою Василем (Тучапцем) побували у Військово-медичному клінічному центрі північного регіону (Харківський військовий госпіталь) і відвідали поранених воїнів АТО. Блаженніший Святослав поспілкувався з ними, побажавши одужання та здоров’я. На завершення він подякував лікарям та медперсоналу за їхню роботу, поблагословив усіх та привітав з прийдешнім Великоднем. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.l
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