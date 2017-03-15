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Патріарх Філарет та єрархи УПЦ КП освятили ікони для українських воїнів
15 березня 2017, 09:47 | Віра і зброя | 0 | | Код для блогу | |
В Українському Домі на запрошення представників Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Патріарх УПЦ КП Філарет 14 березня освятив ікони для захисників нашої Батьківщини.
Перед початком освячення Предстоятель Київського Патріархату звернувся до присутніх зі словом:
"Ми цінуємо вас, захисники нашої вітчизни, нашої держави – України. Цінуємо і молимося за вас за кожним богослужінням. І ці ікони, які ми зараз освятимо і будуть вам вручені у військові частини, будуть вам нагадувати, кожному, що ось дивіться на ці ікони і пам’ятайте, що Бог захищає вас".
У освяченні та в зустрічі із українськими солдатами також взяли участь: Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), Голова Синодального управління військового духовенства митрополит Іоан (Яременко), керуючий справами Київської Патріархії архиєпископ Вишгородський Агапіт (Гуменюк), перший заступник голови Синодального управління військового духовенства протоієрей Тарас Мельник.
Під час заходу Голова Шевченківської РДА Олег Гаряга, Печерської РДА Сергій Мартинчук та Оболонської РДА Олександр Цибульщак вручили нагороди воїнам добровольчих батальйонів.
Виставка "СТОІКОН" містить іконописні роботи різного тематичного спрямування зі зображенням ликів святих, великомучеників - особистостей, які силою та вірою вели перемогу справедливості. Творець цих образів Роман Бончук готовий поповнювати свою колекцію до завершення війни.
Після освячення ікон їх буде віддано командирам батальйонів на передову, військовим шпиталям, реабілітаційним центрам і просто бійцям для молитви, зцілення, підтримки та в знак подяки, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.
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