Глава УАПЦ привіз у зону АТО допомогу, зібрану Львівською єпархією

13 березня 2017, 10:43 | Віра і зброя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УАПЦ  Макарій, у супроводі благочинних Львівської єпархії УАПЦ відвідав 7-8 березня з волонтерською місією зону бойових дій.

Як повідомляє офіційний сайт УАПЦ, владика Макарій відвідав с. Зайцеве, м. Попасна, м. Авдіївка, с. Орлівка, м. Покровськ.

Відбулапся зустріч із військовослужбовцями, місцевими жителями, які постраждали внаслідок проведення бойових дій.

В українській частині села Зайцеве, яке розділено на дві частини – одна перебуває на території України, інша в «ДНР» – владика Макарій відвідав місцеву громаду УАПЦ Успення Богородиці, зустрівся із парафіянами. Духовенство прибуло у село після його обстрілу бойовиками, побачило на власні очі наслідки таких дій.

Духовенство УАПЦ роздало гуманітарну допомогу, зібрану православною паствою Львівської єпархії УАПЦ.

Напередодні циркуляром предстоятеля УАПЦ у всіх храмах УАПЦ Львівщини було оголошено про збір коштів, продуктів та промислових товарів, які необхідні для українських військовослужбовців.

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теги до статті:АТО,Віра і зброя,Макарій (Малетич),УАПЦ
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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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